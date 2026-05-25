Здорове харчування для дошкільнят

У Кропивницькому фаховому коледжі харчування та торгівлі відбувся майстер-клас «Здорове харчування без бар’єрів», організований у межах Національного тижня безбар’єрності. Захід об’єднав шеф-кухарів та кухарів закладів дошкільної освіти міста навколо теми сучасного, корисного та доступного харчування для дітей.

Учасники не лише спостерігали за процесом, а й активно долучилися до приготування страв. Кухарі поділилися на групи та разом готували зелений салат, курячу запіканку зі шпинатом та смузі «Рожева хмаринка». Після завершення майстер-класу всі охочі мали змогу продегустувати приготовані страви та обговорити їхню користь для дитячого організму.

Особливу увагу під час заняття приділили темі здорових альтернатив у харчуванні. Зокрема, учасникам розповіли про аквафабу – натуральний замінник майонезу на основі бобових, про користь цільнозернового борошна та десертів без цукру.

До заходу долучилися заступниця начальника управління освіти КМР Ірина Сидоренко та начальниця відділу безбар’єрного простору департаменту містобудування та земельних ресурсів Тетяна Прокопенко.

— Кожну страву розбираємо на корисні складові, проговорюємо їх. Таким чином підвищуємо обізнаність кухарів у сфері дитячого харчування та їхню кваліфікацію, – зазначила Ірина Сидоренко.

Тетяна Прокопенко наголосила, що безбар’єрність у харчуванні дітей дошкільного віку – це значно ширше поняття, ніж лише фізична доступність.

— Це не лише про фізичний доступ, а й про створення комфортних та рівних умов для кожної дитини під час прийому їжі. Важливо враховувати індивідуальні потреби дітей, особливості здоров’я, харчові обмеження та формувати безпечне, дружнє середовище під час приготування й організації харчування, – підкреслила вона.

Учасники заходу також відзначили, що безбар’єрність у харчуванні – це насамперед про турботу та увагу до кожної дитини, коли під час організації харчування враховуються потреби всіх без винятку, аби кожна дитинка почувалася комфортно, а батьки були впевнені у безпечності страв.