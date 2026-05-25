Олександрія пишається земляками

Олександрію відвідав кінокритик, дослідник українського кіно та уродженець міста Сергій Тримбач.

Цьогоріч 75-річний Сергій Тримбач став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. Відзнаку він отримав за книгу «Іван Миколайчук. Містерії долі». Також він є автором численних досліджень з історії та сучасності українського кіномистецтва, лауреатом премій імені Олександра Довженка, Джеймса Мейса та інших нагород.

Міський голова Олександрії Сергій Кузьменко зустрівся з Сергієм Тримбачем: вони поспілкувалися про культуру, кіно та роль мистецтва у формуванні національної пам’яті.

– Які своїми роботами формують культурний простір і роблять Україну сильнішою у світі! – сказав Сергій Кузьменко.

Також Сергій Тримбач провів творчу зустріч з учнями 11 класів ліцеїв громади та студентами коледжів. Він розповів молоді про свій творчий шлях, українське кіно та власні дослідження.