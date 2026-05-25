Фініш футбольної весни

У фіналі Кубку України київські динамівці доволі впевнено розібралися з абсолютним аутсайдером – ФК «Чернігів». Хоча надія на диво в цьому матчі була. Адже перший тайм завершився з рахунком 1:1, а на останніх секундах чернігівці не реалізували стовідсотковий шанс. Та справа в тому, що самі кияни мали з десяток моментів, а гол у відповідь виглядав алогічним. Та й у тому другому для андердогів головому моменті Безбородько приймав м’яч у очевидному офсайді. Так що всі розмови про якби – просто недоречні.

У другому таймі кияни довели свою перевагу. Ну й символічно, що головними героями цього двобою стали досвідчені майстри – Буяльський, який оформив дубль, та Ярмоленко, демонструючи молоді приклад професіоналізму. Все це відбулося на очах тренера збірної Андреа Мальдери, який мав шанс оцінити форму динамівських ветеранів. Ну а «Чернігову» потрібно подякувати за боротьбу й за гарний приклад іншим маленьким клубам, що майже неможливе – можливе.

А ось доволі скромний за фінансовими мірками у порівнянні з головними конкурентами черкаський «ЛНЗ» таки відстояв срібло в боротьбі з житомирським «Поліссям». Правда, черкасці, які ще в середині сезону претендували на золото, суттєво зменшили оберти перед фінішем. Та все одно це – визначне досягнення клубу, який не має такої глибини складу, як суперники. Ну й в другому сезоні поспіль отримуємо сенсаційного володаря срібних медалей. Це, безумовно, перш за все, тренерський успіх, адже Віталій Пономарьов працював із командою лише перший сезон.

І все ж декілька разів черкасці давали шанси «Поліссю». Та тут знову спрацював синдром Ротаня, якому, здається, важко налаштовувати своїх підопічних на вирішальні матчі. Так, другий за ресурсами клуб в УПЛ виграв у колишньої команди свого тренера – «Олександрії» завдяки помилці арбітрів, які не побачили офсайд у Гуцуляка. Потім поліщуки поступилися «Епіцентру» і зіграли внічию із луганською «Зорею». І саме ці втрати з далеко не найсильнішими суперниками коштували «вовкам» другого місця. В останньому турі претенденти на нагороди синхронно виграли, але їх турнірних позицій це не змінило. «ЛНЗ» випередив «Полісся» на одне очко.

Як на мене, враховуючи провал київського «Динамо», яке вдруге за української незалежності закінчило боротьбу лише четвертим, для житомирців із їхніми можливостями ця перша історична бронза – все ж невдача. Ну а провали тренерського штабу Руслана Ротаня у вирішальні моменти свідчать про те, що зарано наставнику деякі журналісти та й фахівці присвоїли чи не звання найкращого українського тренера. Забагато було нервів та нападок на арбітрів. Хоча Геннадій Буткевич свято на стадіоні на честь третього місця, звісно, влаштовував.

Було свято й у Львові, але ще за три тури до завершення чемпіонату, коли «Шахтар» здолав «Полтаву» та повернув собі чемпіонський титул. «Гірники» завдяки шаленим витратам Ріната Ахметова повернулися до бразильського вектору, й це принесло успіх. Арда Туран після зимової паузи стабілізував ситуацію, і за грамотної ротації команда витримала темп боротьби на два фронти. Вихід до півфіналу Ліги Конференцій разом із чемпіонством в Україні дозволив «Шахтарю» пробитися відразу до основного раунду Ліги Чемпіонів. Таким чином, клуб і суттєво заробив, і отримав вітрину для презентації своїх перспективних бразильців. Цей успіх «гірників» в цьому сезоні ніхто не може назвати незаслуженим. Як і перемогу форварда київського «Динамо» Матвія Пономаренка в гонці бомбардирів. При цьому свої 13 м`ячів молодий нападник киян забив усього в 15 матчах без жодного пенальті. Одноосібну перемогу Матвію забезпечив гол у заключному турі у ворота «Кудрівки». Ну й ще один гол у ворота «Карпат» у Матвія «вкрали» арбітри. Так що можна констатувати, що цей сезон УПЛ відкрив нам голеадора з відмінними перспективами.

Та залишилося ще декілька інтригуючих моментів. Перший : чи продовжить кар’єру Андрій Ярмоленко заради абсолютного бомбардирського рекорду, чи зупиниться на позначці в 123 голи разом із Сергієм Ребровим. До рекорду Максима Шацьких – всього два результативні удари.

Ну й безумовно нас хвилює доля «Олександрії». Фактично олександрійці посіли 15-те місце та вилетіли до Першої ліги. Та президент «Руху» Геннадій Козловський, чия команда фінішувала чотирнадцятою, прийняв рішення відмовитись від участі в перехідних поєдинках, й їхнє місце посяде саме «Олександрія». І суперником наших земляків, скоріш за усе, буде «Лівий Берег».

І це найгірше, що міг собі уявити олександрієць Микола Лавренко, теперішній президент саме «Лівого Берега». В іншій парі перехідних матчів зіграють «Кудрівка» та волочиський «Агробізнес».