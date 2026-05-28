Постраждалі від СНПК та ті, кому відмовили у наданні цього статусу, отримали право на БВПД

21 травня 2026 року набрали чинності зміни до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу», якими розширено перелік осіб, що мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу (БВПД). Відповідні зміни внесено до частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу», яку доповнено новими пунктами 28-2 та 28-3.

Хто отримав право на БВПД

Статус особи, постраждалої від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією РФ проти України, надається рішенням Комісії з розгляду питань, пов’язаних з визнанням особи постраждалою від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

Пунктом 28-2 передбачено право на безоплатну вторинну правничу допомогу для осіб, які звернулися із заявою про визнання особою, постраждалою від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією РФ проти України, та отримали відмову.

Такі особи отримали право на БВПД з питань, пов’язаних з оскарженням рішення про відмову у визнанні їх постраждалими особами.

Пунктом 28-3 визначено право осіб, постраждалих від СНПК, на безоплатну вторинну правничу допомогу з питань, пов’язаних із захистом їхніх прав, передбачених Законом України «Про правовий і соціальний захист осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією Російської Федерації проти України, та надання їм невідкладних проміжних репарацій».

Так законодавець усунув неузгодженість, яка виникла після ухвалення Закону України «Про правовий і соціальний захист осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією Російської Федерації проти України, та надання їм невідкладних проміжних репарацій». Статтею 7 цього закону зокрема передбачено право постраждалих осіб на невідкладні проміжні репарації та право безоплатну правничу допомогу у порядку, визначеному Законом України «Про безоплатну правничу допомогу». Водночас відповідні зміни до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» тривалий час залишалися невнесеними.

До набрання чинності новими змінами право на БВПД у справах про СНПК з 2022 року мали лише потерпілі у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості.

Чому це важливо

Постраждалі від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, стикаються із серйозними психологічними, соціальними, фізичними та матеріальними наслідками, що ускладнюють доступ до правосуддя та механізмів захисту прав.

Надання права на БВПД має забезпечити таким особам можливість:

отримати правовий супровід для реалізації своїх прав, зокрема на невідкладні проміжні репарації;

звертатися за захистом та відновленням порушених прав;

оскаржувати рішення про відмову у отриманні статусу постраждалих.

За даними органів прокуратури, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні розслідуються сотні фактів сексуального насильства, вчиненого щодо жінок, чоловіків та неповнолітніх. Кількість таких випадків продовжує зростати після деокупації територій та звільнення цивільних осіб і військовополонених.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як діяти та які документи потрібно зібрати.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, люди з низьким доходом та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/