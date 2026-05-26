Як зберегти шлюб під час війни

Військові дії, які вже п’ятий рік поспіль точаться на території нашої країни, наробили чимало горя людям. Лихоліття ламає долі, рушить родини, погіршує самопочуття та змушує жити в постійному стресі.

Як війна впливає на шлюбні стосунки

Якщо хтось з подружжя перебуває на фронті, то очікування на його повернення живим та здоровим зазвичай стає найголовнішим для інших членів родини. Але й інші сім’ї страждають в ці нелегкі часи, адже:

Через те, що багато родин змушені розлучатися (жінки з дітьми виїхали за кордон, або хтось служить, а хтось – залишається вдома або став внутрішнім переселенцем), може втрачається єдність, тобто те, що тримало сім’ю разом. Виявляється, що перебуваючи в різних умовах, спілкуватися стає дедалі важче, в когось можуть виникати ревнощі або образи через брак уваги чи зацікавленості. Стала емоційна напруженість і страх за життя своє та рідних може спричиняти дратівливість та агресивну реакцію навіть на найменші подразники. Тому будь-яка сварка має всі шанси перетворитися на повноцінний скандал із биттям посуду. Перерозподіл обов’язків, який змушено відбувається, коли чоловіка чи дружини місяцями немає вдома. Зазвичай жінки, що лишилися берегти сімейне вогнище, вчаться косити траву, водити автівку, виконувати дрібний ремонт та ще багатьом іншим речам, якими зазвичай займалися чоловіки, і навпаки. Важче стає тримати дітей в нормальному стані, адже їхня психіка ще не сформувалася остаточно і вони вкрай важко витримують воєнні загрози і реагують на них поведінкою – замкнутістю, тривожністю чи гіперактивністю.

Що радять фахівці

Сімейні психологи стверджують, що для зменшення ризиків конфліктів подружжю слід більше спілкуватися, відверто проговорюючи те, що тривожить кожного з них, цікавитися новинами, ділитися новими враженнями, розповідати про свої почуття. При цьому дуже важливо, щоб чоловік і дружина чули одне одного і намагалися заспокоїти свою другу половинку, а не вдаватися до образ чи безпідставних підозр.

Якщо самостійно подолати кризу у відносинах не вдається, а родину хочеться зберегти, то найкращим виходом буде звернення до професіоналів.