Хто може отримувати пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком?

Пенсія по інвалідності ‒ це державна виплата, яка призначається особам, які через стан здоров’я частково або повністю втратили працездатність, за умови наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому встановлено інвалідність).
Група інвалідності, її причина, час настання та строк встановлюється за результатами оцінювання повсякденного функціонування особи.
Нормативна база
Закон України від 09.07.2003 № 1058 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Як обчислюється пенсія по інвалідності?
Враховуючи положення частини першої статті 33 Закону розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:
100 % пенсії за віком ‒ особам з інвалідністю І групи;
90 % пенсії за віком ‒ особам з інвалідністю ІІ групи;
50 % пенсії за віком ‒ особам з інвалідністю ІІІ групи.
Варто зауважити!
- Непрацюючі особи з інвалідністю II групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, якщо їм вперше встановлено інвалідність у певному віці та за наявності страхового стажу:
|Якщо вперше встановлено інвалідність
|За наявності страхового стажу для жінок
|За наявності страхового стажу для чоловіків
|до 46 років включно
|20 років
|25 років
|до 48 років включно
|21 рік
|26 років
|до 50 років включно
|22 роки
|27 років
|до 53 років включно
|23 роки
|28 років
|до 56 років включно
|24 роки
|29 років
|до 59 років включно
|25 років
|30 років
- Непрацюючі особи з інвалідністю II групи, яким установлено інвалідність після досягнення пенсійного віку, та особи з інвалідністю III групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, за наявності 30 років страхового стажу для жінок та 35 років страхового стажу для чоловіків.
Важливо!
При призначенні пенсії особам з інвалідністю ІІ та ІІІ групи, які не працюють, не проводять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та мають необхідний стаж та вік, як зазначено вище, обирається доцільніший вид розрахунку пенсії, який є вигідним для пенсіонера.
Якщо отримувач пенсії по інвалідності звільнився з роботи…
…або припинив діяльність, пов’язану з отриманням доходу, він має повідомити про це органи Пенсійного фонду України. Під час подання відомостей про звільнення особа має право на обчислення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком. У заяві також можна зазначити інформацію щодо бажання змінити вид розрахунку на більш доцільний.
Олена Романченко, заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області
