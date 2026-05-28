Хто може отримувати пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком?

Пенсія по інвалідності ‒ це державна виплата, яка призначається особам, які через стан здоров’я частково або повністю втратили працездатність, за умови наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому встановлено інвалідність).

Група інвалідності, її причина, час настання та строк встановлюється за результатами оцінювання повсякденного функціонування особи.

Нормативна база

Закон України від 09.07.2003 № 1058 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Як обчислюється пенсія по інвалідності?

Враховуючи положення частини першої статті 33 Закону розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

100 % пенсії за віком ‒ особам з інвалідністю І групи;

90 % пенсії за віком ‒ особам з інвалідністю ІІ групи;

50 % пенсії за віком ‒ особам з інвалідністю ІІІ групи.

Варто зауважити!

Непрацюючі особи з інвалідністю II групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, якщо їм вперше встановлено інвалідність у певному віці та за наявності страхового стажу:

Якщо вперше встановлено інвалідність За наявності страхового стажу для жінок За наявності страхового стажу для чоловіків до 46 років включно 20 років 25 років до 48 років включно 21 рік 26 років до 50 років включно 22 роки 27 років до 53 років включно 23 роки 28 років до 56 років включно 24 роки 29 років до 59 років включно 25 років 30 років

Непрацюючі особи з інвалідністю II групи, яким установлено інвалідність після досягнення пенсійного віку, та особи з інвалідністю III групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, за наявності 30 років страхового стажу для жінок та 35 років страхового стажу для чоловіків.

Важливо!

При призначенні пенсії особам з інвалідністю ІІ та ІІІ групи, які не працюють, не проводять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та мають необхідний стаж та вік, як зазначено вище, обирається доцільніший вид розрахунку пенсії, який є вигідним для пенсіонера.

Якщо отримувач пенсії по інвалідності звільнився з роботи…

…або припинив діяльність, пов’язану з отриманням доходу, він має повідомити про це органи Пенсійного фонду України. Під час подання відомостей про звільнення особа має право на обчислення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком. У заяві також можна зазначити інформацію щодо бажання змінити вид розрахунку на більш доцільний.

Олена Романченко, заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області