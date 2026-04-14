Важливі зміни у порядку видачі, продовження та контролю за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності

З 1 квітня 2026 року набули чинності зміни до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
У новій редакції викладено статті 23, 27 та 28 Закону України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV.
Електронний листок непрацездатності – пріоритет, паперовий листок непрацездатності – виняток.
Основною підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності або вагітності та пологах залишається електронний листок непрацездатності.
Паперова форма допускається лише у випадках, коли сформувати електронний листок непрацездатності неможливо.
Щодо сумісників
Якщо особа працює на кількох роботах і отримала паперовий “лікарняний”, для виплат за сумісництвом знадобиться копія, завірена підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи.
Для застрахованої особи, яка одночасно здійснює підприємницьку та іншу діяльність і не працює на умовах трудового договору (контракту), копію листка непрацездатності у паперовій формі засвідчує заклад охорони здоров’я, який його видав.
Чітке розмежування обов’язків
Перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності здійснюють уповноважені представники територіальних органів Пенсійного фонду України, медичні висновки лише із залученням уповноважених лікарів.
Відповідальність
У разі виявлення порушень формування необґрунтованого медичного висновку про тимчасову непрацездатність лікарі, які працюють у закладах охорони здоров’я або у фізичних осіб-підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, а також лікарі, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи- підприємці, або безпосередньо медичні заклади зобов’язані компенсувати суму страхової виплати протягом 10 календарних днів.
У разі прострочення платежу нараховуватиметься пеня у розмірі 0,1 % від суми за кожен день затримки.
Вимога про компенсацію страхової виплати є виконавчим документом і у разі несплати передається виконавчій службі для примусового стягнення коштів.
Оскарження
Відтепер протягом 10 календарних днів можна подати скаргу до керівника територіального органу Пенсійного фонду України, строк розгляду складає 30 календарних днів, протягом яких зупиняється термін сплати компенсації суми страхової виплати та нарахування пені.
У разі відмови у задоволенні поданої скарги сплатити суму страхової виплати необхідно протягом 10 календарних днів.
Після отримання відмови у задоволенні скарги лікар, який не згодний з даним рішенням, може направити оскарження рішення до уповноваженого органу управління та / або в судовому порядку.
Право регресу
Заклад, який сплатив компенсацію за свого працівника, може офіційно вимагати від лікаря, який припустився порушення, відшкодувати ці витрати.
Світлана КРИВЕНКО, начальниця управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області
