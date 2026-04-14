Важливі зміни у порядку видачі, продовження та контролю за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності

З 1 квітня 2026 року набули чинності зміни до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

У новій редакції викладено статті 23, 27 та 28 Закону України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV.

Електронний листок непрацездатності – пріоритет, паперовий листок непрацездатності – виняток.

Основною підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності або вагітності та пологах залишається електронний листок непрацездатності.

Паперова форма допускається лише у випадках, коли сформувати електронний листок непрацездатності неможливо.

Щодо сумісників

Якщо особа працює на кількох роботах і отримала паперовий “лікарняний”, для виплат за сумісництвом знадобиться копія, завірена підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи .

Для застрахованої особи, яка одночасно здійснює підприємницьку та іншу діяльність і не працює на умовах трудового договору (контракту), копію листка непрацездатності у паперовій формі засвідчує заклад охорони здоров’я , який його видав.

Чітке розмежування обов’язків

Перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності здійснюють уповноважені представники територіальних органів Пенсійного фонду України, медичні висновки лише із залученням уповноважених лікарів.

Відповідальність

У разі виявлення порушень формування необґрунтованого медичного висновку про тимчасову непрацездатність лікарі, які працюють у закладах охорони здоров’я або у фізичних осіб-підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, а також лікарі, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи- підприємці, або безпосередньо медичні заклади зобов’язані компенсувати суму страхової виплати протягом 10 календарних днів.

У разі прострочення платежу нараховуватиметься пеня у розмірі 0,1 % від суми за кожен день затримки.

Вимога про компенсацію страхової виплати є виконавчим документом і у разі несплати передається виконавчій службі для примусового стягнення коштів.

Оскарження

Відтепер протягом 10 календарних днів можна подати скаргу до керівника територіального органу Пенсійного фонду України , строк розгляду складає 30 календарних днів, протягом яких зупиняється термін сплати компенсації суми страхової виплати та нарахування пені.

У разі відмови у задоволенні поданої скарги сплатити суму страхової виплати необхідно протягом 10 календарних днів .

Після отримання відмови у задоволенні скарги лікар, який не згодний з даним рішенням, може направити оскарження рішення до уповноваженого органу управління та / або в судовому порядку.

Право регресу

Заклад, який сплатив компенсацію за свого працівника, може офіційно вимагати від лікаря, який припустився порушення, відшкодувати ці витрати.

Світлана КРИВЕНКО, начальниця управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області