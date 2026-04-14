Всеукраїнський фестиваль-конкурс “Нейгаузівські музичні зустрічі” 11-13 квітня 2025 року

Фестиваль-конкурс започаткований у 1988 році до столітнього ювілею великого піаніста і педагога, уродженця Єлисаветграда (нині Кропивницького) Генріха Густавовича Нейгауза. Відтоді “Нейгаузівські музичні зустрічі” проходять у Кропивницькому щорічно навесні і приурочені до дня народження Маестро.

Фестиваль-конкурс розпочнеться 15 квітня 2026 року о 16.00 у концертній залі імені заслуженого працівника культури України Юрія Хілобокова Кропивницького музичного фахового коледжу урочистим концертом-відкриттям за участю членів журі конкурсу, професорів Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка народної артистки України Оксани Рапіти та заслуженого артиста України Мирослава Драгана.

17 квітня 2026 року о 15.00 фестивальну програму продовжить концерт лауреатів міжнародних конкурсів, магістрантки Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка Христини Бенюк та аспіранта Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка Віталія Дворового (випускник Кропивницького музичного фахового коледжу, лауреат Гран-прі конкурсу).

У рамках заходу відбудеться ХXІV Всеукраїнський конкурс молодих піаністів, до участі в якому надійшло 38 заявок від учнів мистецьких шкіл, ліцеїв та студентів музичних коледжів із 12 регіонів України. Цьогорічний конкурс відбувається у змішаному форматі серед учасників у 5-ти вікових категоріях.

Варто відзначити, що майже половина учасників (18 осіб) братимуть участь у конкурсі у форматі офлайн (очно), Конкурсні прослуховування офлайн-учасників розпочнуться 16 квітня з 10.00 в концертній залі КМФК.

До складу журі на чолі із професоркою, завідувачкою кафедри спеціального фортепіано №2 Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка народною артисткою України Оксаною Рапітою також увійшли: Вячеслав Дашковський – професор кафедри спеціального фортепіано Одеської національної музичної академії ім.А.В.Нежданової, кандидат педагогічних наук, Мирослав Драган – професор кафедри спеціального фортепіано І Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка, заслужений артист України, Гліб Адлуцький – доцент кафедри фортепіано Дніпровської академії музики, доктор мистецтва, Маріанна Максименко – голова циклової комісії фортепіано Кропивницького музичного фахового коледжу.

17 квітня о 14.00 відбудеться нагородження та концерт лауреатів конкурсу серед офлайн-учасників.