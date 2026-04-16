Що змінилося у виплатах допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам?

У березні 2026 року держава зробила важливий крок у зміні підходу до підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Законодавча база

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2026 року № 390 “Про внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” внесено зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 (далі ‒ Порядок).

Це не про нову програму, а про переналаштування чинної системи виплат.

Водночас ці зміни мають суттєвий соціальний ефект, так як вони розширюють коло отримувачів допомоги, а саме сімей з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб.

Умови призначення виплати

Виплата на дітей , відповідно до змін, надається незалежно від доходу батьків за умови відповідності сім’ї критеріям, визначеним Порядком щодо майнового стану, фактичного місця її проживання та навчання дітей.

Нарахування виплати для дітей внутрішньо переміщених осіб незалежно від доходу батьків здійснюватиметься з 1 лютого 2026 року за умови подачі заяви до 1 травня 2026 року.

Ще одна важлива зміна для непрацездатних осіб з числа внутрішньо переміщених осіб . У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 січня 2026 року внутрішньо переміщені особи, яким припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу (з 01.01.2026 ‒ 2 595 грн х 4 = 10 380 грн), відтепер можуть подати документи на перегляд виплат. Нарахування виплат з 1 січня 2026 року відбудеться за умови подачі заявки до 1 травня 2026 року.

Важливо!

У разі звернення за виплатою після 1 травня 2026 року її призначать з місяця звернення!

Способи звернення

Для призначення допомоги на проживання можна звернутися:

особисто ‒ до сервісного центру Пенсійного фонду України, центру надання адміністративних послуг, уповноваженої особи міської, селищної, сільської ради, поштовим відправленням на адресу територіального органу Пенсійного фонду України;

дистанційно – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (з накладенням кваліфікованого електронного підпису – КЕП).

Періоди виплати

Також максимальну кількість шестимісячних періодів виплат подовжено з чотирьох до п’яти. Це дозволить найбільш вразливим категоріям переселенців отримувати державну підтримку на півроку довше.

Розміри виплати

Розміри допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам залишилися незмінними: 3 000 грн ‒ щомісячно для дітей та осіб з інвалідністю, 2 000 грн ‒ для інших категорій.

Олена РОМАНЧЕНКО, заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області