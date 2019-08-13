Три вместо двадцати одного

Минрегион представил широкой публике проект нового административно-территориального деления Кировоградской области. Этим проектом предполагается, что 21 район Кировоградщины будет переформатирован в три укрупненных района: Кропивницкий с населением 470,4 тысячи человек, Новоукраинский – 243,2 тыс. и Александрийский – 241 тыс.

Мы обратились к экспертам с предложением:

– Оцените, пожалуйста, плюсы и минусы «трехрайонного» деления Кировоградской области.

Игорь Фурманов, экс-глава Кировоградской РГА:

– В Украине, даже несмотря на незавершенность, децентрализация состоялась де-факто. Судя по ресурсам, которые получили ОТГ, и уже реализованным проектам, особенно инфраструктурным, – это самая успешная реформа в нашей стране.

Следующим этапом по логике должна стать административно-территориальная реформа. Кстати, количество районов в Украине неоднократно менялось. Соотношение между их минимальным и максимальным количеством составляло почти 4 раза.

После создания ОТГ районные администрации практически остались без функций. Все административные услуги жители смогут получать непосредственно в ОТГ. Объединение человеческого, финансового и экономического ресурсов также позитивно скажется на развитии территорий. Я не говорю уже о вечном дефиците кадров на нынешнее количество РГА.

Потому я положительно оцениваю укрупнение районов. За руководством новых районов могут остаться такие функции, как надзор за соблюдением законности, координация работы территориальных подразделений центральных органов власти (прокуратуры, полиции, налоговой службы, пенсионного фонда, различных инспекций и др.). Кстати, и тут тоже нужно будет навести порядок, потому что сегодня целый ряд территориальных подразделений не совпадает с границами районов.

Что хотелось бы изменить. Наша область имеет специфическую форму – она вытянута с запада на восток. Эксперты Минрегиона уже наработали методику формирования новых районов. Согласно этой методике, зона доступности до центра новых районов – не больше 60 км по автомобильным дорогам. В западном районе расстояние от Гайворона до Новоукраинки чуть более 150 км. Поэтому считаю целесообразным перенести районный центр в Голованевск.

Яков Немировский, экс-мэр Новомиргорода:

– Это возможно только в случае завершения создания на территории области территориальных общин (громад). Часть полномочий нынешних районов перейдут в громады , а небольшая часть оставшихся будут выполняться вновь созданными районами. Более того, уменьшается общее число чиновников, работников райсоветов и самое главное – количество руководящих указаний. Руководство громады обязано само решатъ ее проблемы. Это плюс. Минусов мало, и в основном они лежат в плоскости равноценного распределения громад по районам.

Сергей Дьячук, медик:

– У меня много вопросов, на которые не имею ответов. Главный: зачем РГА, если будут самодостаточные ОТГ? А если РГА не нужны, зачем нужно деление на районы? Чисто для формальности? Увеличить штат ОГА, и пусть напрямую общаются с ОТГ. Но это мое мнение как дилетанта.

Александр Каенко, педагог:

– Я, собственно, не экономист, потому оцениваю с точки зрения обывателя, который скоро будет проживать в одном из таких районов.

Из плюсов на поверхности – сокращение управленческого аппарата и прочих чиновников и клерков за счет упразднения нынешних РГА и других руководящих структур. Как следствие: приток квалифицированных управленцев (а такие есть, безусловно) в органы управления ОТГ. Сегодня такие спецы там нужны! Второе: более-менее масштабные проекты легче воплощать в жизнь в укрупненных районах. Как пример: есть в Ново­украинке комбинат хлебопродуктов, не так давно снова перешедший в государственную форму собственности. От прежнего комбината там мало что осталось, и возродить его силами Новоукраинки нереально. А силами объединенного района – проще, да и потребность в таком предприятии в укрупненном районе выше.

В минусах – люди на местах плохо представляют себе пользу укрупнения. Если образование ОТГ не всегда проходило гладко, то следующий шаг вообще малопонятен среднестатистическому украинцу. Далее: отдельные ОТГ слишком удалены от нового районного центра, поездка «в район» (а иногда это придется делать) при нынешнем состоянии автодорог и отсутствии транспортного сообщения превращаетcя в сплошное приключение. Скажем, из условного Гайворона или Голованевска добираться до Новоукраинки придется полевыми дорогами или через Кропивницкий.

Руслан Стадниченко, политолог:

– Внутрішній перехід до нового територіального устрою – це продовження «адміністративної декомунізації», яка почалася зі створення ОТГ. Досвід посткомуністичних країн Східної Європи начебто переконує у позитивності подібних змін. Економічна доцільність, оптимізація менеджменту та зменшення забюрократизованості є головними аргументами реформаторів. Але, як воно станеться на практиці в наших, українських реаліях, кожен громадянин оцінюватиме персонально.

Подготовил Ефим Мармер, «УЦ».