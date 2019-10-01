Люди не с нашей планеты

Пару дней назад хозяйка дома для родителей «Затишна оселя» Валерия Кривошапка в соцсетях написала о том, что вокруг ее заведения вдруг начали распространяться нехорошие слухи, недостоверные факты, и попросила друзей помочь опровергнуть неправдивую информацию.

В частности, Валерия Кривошапка написала: «Останнім часом деякими людьми була розповсюджена інформація, що будинок для батьків “Затишна оселя” забирає житло у людей похилого віку, згідно договору утримання. Не знаємо, кому це вигідно, але ми віримо в чесну, порядну Україну, тому зауважимо, що “Затишна оселя” житло надає, а не забирає. А хто нас не знає, запрошуємо познайомитись, бо ми відкриті, прозорі та, найголовніше, сповнені любові»…

В том, что в доме для родителей действительно много любви, убедились все, кто там был. Тепло, чисто, спокойно. Постояльцы ухоженные, обогретые, накормленные. К старичкам приезжают родные, проведывают их и убеждаются, что их близкие чувствуют себя защищенными от жизненных невзгод.

Да, заведение не финансируется ни из какого бюджета. Оно содержится на деньги неравнодушных людей и за счет обязательных платежей: пенсии постояльца и половины прожиточного минимума, которую в качестве материальной помощи доплачивают родственники постояльца. За тех, у кого родственников нет, плату вносят благотворители. К счастью, такие есть.

Сегодня в доме для родителей живут, а не содержатся, шестнадцать человек. Ни у кого из них никто квартиру не отбирал. На это даже намека не было. И действительно, «Затишна оселя» не отбирает жилье, а предоставляет.

Под сообщением о неправдивых слухах одна из друзей «осели» оставила комментарий: «Валерия, не обращайте внимания на людишек не с вашей планеты». В комментарии «УЦ» Валерия Кривошапка сказала: «Об этом могли бы говорить только те люди, у которых я забрала квартиру. С остальными, распространяющими неправдивые слухи, особенно если это люди, наделенные властью, я готова встретиться в суде».

Надеемся, что до суда дело не дойдет, хотя в другой стране это произошло бы обязательно. И очень верим в здравый смысл.

Елена Никитина, «УЦ».