Нам нужен ТИЦ!

В Кропивницком скоро должен появиться свой туристско-информационный центр. Такие существуют во всем мире во всех приличных городах. Наш ТИЦ будет размещен на месте бывшего Художественного салона на углу Большой Перспективной и Гоголя, «центрее» места не бывает. Так и должно быть.

А вообще, что такое ТИЦ, что они собой представляют в Нью-Йорке или в Аддис-Абебе? Стандартно, туристско-информационный центр – это сервисная служба, которая предоставляет информацию о местных туристических продуктах, достопримечательностях, исторических ценностях региона, мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, шопинге, развлечениях и другом. ТИЦ могут также продавать билеты на местный общественный транспорт, продавать или бесплатно раздавать (чаще всего) туристические материалы — карты, буклеты, краеведческую и историческую литературу. Здесь можно заказать экскурсии, а также ТИЦ могут торговать сувенирами, продукцией местных ремесленников, мастеров, художников. У многих ТИЦ есть договора с отелями и хостелами, и они предоставляют скидки на проживание.

В солидных городах все услуги таких центров бесплатные.

Несомненно, нашему городу такой информационный центр очень нужен, если мы хотим, чтобы к нам ездили туристы. Когда заработает Туристический информационный центр Кропивницкого, зависит только от финансирования. Об этом рассказал заместитель городского головы Андрей Паливода.

– Освобожденное арендаторами помещение Художественного салона передано на баланс соответствующего коммунального предприятия. Оно нуждается в ремонте, за средствами на который мы будем обращаться к депутатскому корпусу.

Это обязательный объект, который должен быть в городе, который ориентируется на развитие туризма. Во всех туристических городах нашего государства я бывал в таких центрах, имею понимание, каким он должен быть.

Перекресток Гоголя и Большой Перспективной полностью соответствует требованиям к месту размещения ТИЦ как организации, где турист может получить информацию, совет, помощь, сувенирную продукцию.

Это должно быть на «красной линии», это должно быть одно из интересных мест. Здание городского совета – одно из привлекательных с точки зрения архитектуры, тут памятник Пашутину, и большинство экскурсий по центральной части города начинаются отсюда. Поэтому, если туристический информационный центр будет размещен неподалеку, это будет очень здорово. Параллельно работаем над программой, уже есть проект, в этой программе закладываем деятельность информационного центра.

Другой вопрос, что там должен размещаться какой-то продукт. Должны быть утверждены экскурсионные маршруты, продукция, оборудование. Мы движемся, у нас уже диджитализировано большинство элементов культурного наследия, немного городов Украины такое имеют. Стараемся быть в тренде популярных технологий, которыми пользуются. Например, просканировав QR-код, можно получить и аудиоэкскурсию, и визуальную информацию. Дальше надо работать.

В управлении культуры создан отдельный сектор, который будет заниматься исключительно развитием туризма, поскольку его главный фокус именно на местном культурном достоянии – театр, архитектура и т.д. В разработке также маршруты индустриального туризма на уникальные предприятия области, в том числе на урановую шахту.

ТИЦ должен стать также центром творчества, в первую очередь, сами кропивничане должны осознать, что наш город туристически привлекателен.

Главный вопрос внутреннего туризма – информационная работа. Мы имеем определенное достояние, должны его позиционировать, делать популярным, чтобы люди о нем знали. В Чернигове, к примеру, в таком центре постоянно с горожанами проводят различные мероприятия, конкурсы на лучший бренд, сувенир, привлекают их к этому процессу, реализуют хендмейд т.д. Проводятся конкурсы экскурсоводов, постоянное движение происходит, в нем на более чем 80% задействованы сами жители Чернигова, которые получают новую информацию, и таким образом меняется их осознание своего города.

Такому центру обязательно нужен сильный сайт. Наш совет людям, работающим над проектом, – обратите внимание, к примеру, на сайт харьковского ТИЦ. Чего там только нет! Множество информации о городе, включая истории известных харьковчан, сотни экскурсий, которые прямо на сайте можно заказать, причем выбрать себе экскурсовода из списка с рассказом о том, кто этот человек. А там и профессора истории, краеведы, культурологи, отдельно организаторы велоэкскурсий.

Есть разделы о городских легендах, подробнейший календарь всех интересных событий и много еще чего. И все это на шести языках! Для иностранцев подробно описано, как и что у нас устроено в стране – о валюте, о том, сколько вольт в наших розетках, как пересекать украинскую границу, как работают телефоны, до какого времени у нас рабочий день, сколько принято давать чаевых и т.д.

Нашему будущему ТИЦ, думается, также нужен такой сайт.

Геннадий Рыбченков, фото Павла Волошина. «УЦ».