Евро-2020: взгляд очевидца

Это первый из цикла материалов, посвященных футбольному празднику, на котором работает специальный корреспондент «Украины-Центр». Здесь будет меньше футбола, а больше различных наблюдений и эмоций.

Как вы уже знаете, аккредитация на Евро-2020 стала для меня приятным неожиданным сюрпризом, и готовиться к поездке (еще раз спасибо меценатам и спонсорам, которых пришлось просить о помощи в последний момент) необходимо было достаточно быстро. А тут еще по ковидным обстоятельствам Амстердам оказался закрытым властями Нидерландов для неграждан Евросоюза. Так что украинским болельщикам, которые уже имели билеты на «Амстердам Арену», пришлось их продавать. Благо, УЕФА на специальной платформе такую возможность предоставил. Но самые настойчивые аккредитованные журналисты из Украины, каковым я тоже являюсь, все же получили возможность освещать первую игру нашей сборной на чемпионате Европы непосредственно с места событий.

Для этого необходимо было отправить в местный оргкомитет специальный запрос и ожидать ответа. Мне такой ответ, подписанный генеральным секретарем королевской Нидерландской футбольной ассоциации с редкой фамилией де Йонг, пришел через три дня. Но радоваться было рано, ибо нужно было выполнить изложенные в письме условия. Я-то по наивности своей подумал, что две вакцинации спасут от всех проблем и распахнут европейские двери. И здесь нужно поблагодарить наших медицинских руководителей Александра Артюха, Олега Рыбальченко и Надежду Оперчук, которые откликнулись на мою просьбу и помогли оперативно решить все вопросы с получением второй дозы вакцины и ПЦР-тестом. С учетом всех разрешительных документов от УЕФА на работу в Амстердаме и Бухаресте, где предстояло играть сборной Украины, редакционного задания от «Украины-Центр», переведенной на английский и заверенной нотариусом справки о вакцинации, справки об отрицательном тесте на ковид и т.д – ворох бумажек собрался приличный.

Советом и делом помог пресс-офицер нашей сборной и по совместительству президент АСЖУ Александр Гливинский, подсказавший верные решения и шаги по преодолению проблем. Ну, конечно, не обошлось без дружеских «советов» коллег о посещении Улицы красных фонарей и возможности отведать замечательные кексики с легкими наркотиками, которые, как известно, употреблять в Нидерландах можно.

Воздушный футбол и космический теннис

В моих поездках, как вы понимаете, приходится включать режим целесообразности и экономии. Вот и в этот раз лететь в Амстердам пришлось через… Стамбул. Прямые рейсы, конечно, были, но либо слишком дорогие, либо только с ручной кладью, что не подходило с учетом дальнейшего вояжа в Румынию. Но о том, что пришлось провести ночь в новом аэропорту турецкой столицы, ничуть не пожалел. Хотя вначале переживал, что немного не рассчитал со временем и открытие футбольного чемпионата Европы проводил в дороге. Но на борту Боинга Turkish Airlines меня ожидал настоящий сюрприз. Хотя до этого в аэропорту «Борисполь», куда приехал заранее и где царила определенная свобода без жестких коронавирусных требований, пришлось немного поволноваться. Девушка на стойке регистрации сначала долго изучала мои многочисленные документы, а затем еще с кем-то советовалась по поводу того, имею ли я право лететь в закрытый Амстердам. Но все разрешилось для меня успешно, и на посадку пропустили. А уже на борту авиалайнера смог сначала наслаждаться прямой трансляцией полуфинального поединка теннисного турнира «Ролан Гаррос» между двумя теннисными гениями – Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. А потом уже на другом спортивном канале нашел репортаж о церемонии открытия Евро-2020 и стартовом матче в Риме между сборными Италии и Турции. А тут еще повезло, что соседнее кресло в самолете пустовало. И я получил доступ ко второму телемонитору. Ну и, пока другие пассажиры стамбульского рейса в большинстве своем смотрели фильмы или слушали музыку, я испытывал двойное спортивное наслаждение. Да простят меня поклонники футбола, но сравнение было не в пользу спорта номер один. Уж как-то спокойно и буднично итальянцы деклассировали своих турецких визави, подтвердив статус фаворитов чемпионата Европы с учетом блистательной серии без поражений команды Роберто Манчини. А вот битва теннисных титанов с сенсационной развязкой вышла просто на загляденье. Правда, когда огни Стамбула стали загадочно манить, итальянцы вели только со счетом 2:0, а Джокович дожимал Надаля на тайбрейке во многом решающего третьего сета. Так что уже после посадки узнал, что Скуадра Адзурра еще и третий гол забила. А Ноле прервал феноменальную серию побед Надаля на парижских земляных кортах. Так что ночные семь часов в аэропорту прошли под впечатлением классных спортивных эмоций.

Поделившись этими впечатлениями в прямом включении на «Фейсбуке» и со зрителями нашего канала 2 U на Ютьюбе, отправился на посадку. Здесь уже молодой человек поинтересовался наличием визы, но мы с коллегой из Харькова, который тоже направлялся в Амстердам, быстро убедили своими бумажными талмудами, что спортивным журналистам в принципе, а украинцам, у которых есть биометрические паспорта, вообще виза для кратковременной поездки в Нидерланды не требуется.

Сразу после посадки мы с Анатолием, так звали моего нового харьковского товарища, решили сразу отправиться за главным журналистским документом на любых соревнованиях – аккредитацией. Она чудесно открывает большинство дверей и служит своеобразной визитной карточкой, по которой тебя сразу идентифицируют. Быстро и дешево добраться до «Амстердам Арены», где находился аккредитационный центр, нам помог наш соотечественник, который трудится в Нидерландах водителем. Он показал, где и как приобрести билеты на поезд, который отправлялся прямо из аэропорта, и очень сожалел, что не получится поддержать сборную Украины на трибунах стадиона. И таких украинцев я встречал еще неоднократно, а они идентифицировали меня по фирменной кепке бейсбольной сборной Украины (спасибо за презент Юрию и Олегу Бойко) и экипировке, полученной еще перед поездками на Олимпиады в Токио и Пхенчхан.

Возле аккредитационного центра мы встретили озадаченных киевских коллег, которые забыли в отеле сертификат о прохождении антиковидного онлайн-семинара УЕФА. И никакие уговоры на волонтера не действовали. Так что надо было украинским спортивным журналистам возвращаться в гостиницу. Мы же с Анатолием предъявили свои многочисленные справки и допуски и получили заветную аккредитацию.

К сожалению, все мои медицинские справки оказались до лампочки, поскольку для того, чтобы на следующий день попасть на матч украинцев с нидерландцами, от нас в ультимативной форме потребовали пройти еще один местный тест на отсутствие коронавируса в организме. Пришлось записаться утром в день матча на тест.

А вечером, накануне игры, послушали онлайн-пресс-конференции главных тренеров и футболистов сборных Нидерландов и Украины. На Евро-2020 все пресс-конференции проходят именно в таком режиме, дабы избежать лишних контактов. От Андрея Шевченко и Александра Зинченко ничего особенного мы не услышали. Так, вопросы на общие темы и соответствующие ответы. Да и качество звука оставляло желать лучшего. Порадовало, что в общую группу вернулся Цыганков, но его участие в матче после повреждения было под большим вопросом. С составом Андрей Шевченко определился на девяносто девять процентов. А вот у наших конкурентов точно не помощником команде был де Лигт, полностью так и не восстановившийся после повреждения. С учетом того, что «оранье» уже давно лишились ван Дейка, проблемы в обороне обрисовывались. Главное было – реализовать четкий план на игру, о котором говорил Андрей Шевченко. Элементы этого плана отрабатывались на предматчевой тренировке, благодаря которой я впервые попал в чашу «Йохан Кройф Арена». На тренировке царила хорошая атмосфера, насколько удалось понять с шести­этажной высоты медиа-ложи.

День матча начался с поездки за тридевять земель за 25 евро на такси для того, чтобы сдать злополучный тест. И вы удивитесь, но здесь я снова повстречал украинца, который протестировался вместе с сыном. Виталий живет в Нидерландах более 20 лет. Приехал на учебу и остался навсегда. Сын, с которым мой собеседник собирался на матч, родился уже в Нидерландах. Так что футбольные симпатии отца и сына разделились. И вечером больше доволен был, конечно, Эрик. А пока мы записали интервью с Виталием для цикла телепрограмм, посвященных поездке на футбольный праздник. А еще наш соотечественник не теряет связь с Родиной и регулярно раз в год приезжает проведать родственников и друзей. Тем более что в Украине еще и совместный бизнес с братом, связанный с продажей луковиц тюльпанов, которые Виталий выращивает в Голландии. Он не советовал приобретать луковицы сейчас, в межсезонье. Они прошлогодние и некачественные, а свежие поспеют к сентябрю.

А еще мой новый знакомый любезно отвез меня обратно в Амстердам, и по дороге мы обсудили шансы команд на предстоящий поединок. Сошлись во мнении, что ничья будет для украинцев неплохим результатом. Ну еще я узнал, что украинцев в Амстердаме живет достаточно много. У них даже есть своя группа в соцсетях, и именно там они договорились пойти поддержать сборную Украины.

Уже потом в городе, во время экскурсионной велопрогулки, где тряхнул стариной и вспомнил детские годы, когда гоняли на «лайбах» с утра и до вечера, вместе с гидом повстречали много украинцев, которые добирались на матч разными способами. Отдельной группе ребят даже помогло наше посольство. Остальные въезжали из других стран, преодолевая запреты. Украинцы даже прошли улицами Амстердама со своими «зарядами», передав привет президенту не дружественной нам державы.

В итоге, как можно было заметить во время игры, поддержку команда Андрея Шевченко получила не такую яростную, как голландцы, но существенную. Наш голос на «Амстердам Арене» звучал громко и дружно. Особенно, когда Яремчук восстановил равновесие и оранжевые трибуны, до этого практически не умолкавшие, пребывали в состоянии немого шока. Это были минуты вдохновения, гордости и надежды, но…

А ведь я мог всего этого футбольного великолепия и не видеть. Помните утренний тест? Так вот я был абсолютно уверен, что проблем не будет. Но, когда на специальном журналистском пункте пропуска на арене, перед которой бурлило, как и в городе, и в метро, оранжевое море, увидел столпотворение, то стало на душе неспокойно. И не зря.

Оказывается, мне должен был прийти ответ в виде штрих-кода, без которого никто на стадион не попадал. А этот штрих-код можно было получить через специальное ковидное приложение, которое нужно было установить заранее. Об этом, оказывается, писали в медиа-гиде. Но у нас же читать полностью не принято. И я был не один такой. Но с моей «продвинутостью» и сложностью штрихкодной процедуры я бы все равно самостоятельно не разобрался. Мои уговоры волонтеров и показ сообщения, что тест отрицательный, ни к чему не приводили. Вероятность не попасть на матч серьезно возрастала. А тут еще, как назло, сел телефон, который разрядил во время утреннего и дневного путешествия по городу. Но эта разрядка аккумулятора мне и помогла. Я попросил одного строгого волонтера, который стоял стеной, хотя бы зарядить телефон. А другой волонтер, видимо, подумал, что я уже все предъявил, и возмутился использованием розетки, указав в сторону заветного входа. И я стремительно прошел личный досмотр и оказался внутри арены. Выдохнул только тогда, когда оказался в пресс-центре и получил специальный пропуск на медиа-трибуну. Но нервов было потрачено прилично.

После такого стресса игра стала просто праздником. И мы стали свидетелями пока самого яркого и драматичного матча на Евро-2020. Здесь было все: фантастические сейвы Георгия Бущана в первом тайме, великолепные голы украинцев, особенно потрясающий удар Ярмоленко (претендент на гол первого тура), когда казалось, что все потеряно, и печальная для нас развязка на последних минутах, когда голландцы забили третий мяч.

Прав был Андрей Ярмоленко, который, отвечая на мой вопрос о своем голе на онлайн-пресс-конференции, сказал, что на последних минутах не хватило опыта. Нужно было сыграть проще и сохранить благоприятный ничейный результат. Однако украинцы, отыграв отставание в два мяча за четыре минуты, захотели «поймать журавля в небе», и более опытные соперники наказали конкурентов за потерю концентрации, вырвав победу. Но это было оптимистичное волевое поражение, вселившее надежду на неплохие перспективы в последующих матчах.

Андрея Шевченко я спросил о настрое и следующих соперниках. Он сказал, что время все проанализировать и взвесить еще есть. И отчего-то кажется, что перемены в составе в игре с разъяренной поражением от австрийцев Северной Македонией у нас обязательно будут. Здесь уже Украина выйдет на матч фаворитом, и нужно хорошо поработать нашим номинальным лидерам – Зинченко и Малиновскому, которые, мягко говоря, в стартовой игре, в отличие от того же Ярмоленко, не блеснули. С этими мыслями я и отправился в Бухарест, где нас ждали решающие сражения.

Автор и редакция «УЦ» благодарит за постоянную помощь и поддержку настоящих меценатов и поклонников спорта Сергея Максимова, Руслана Згривца, Александра Павленко, Максима Березкина, Алексея Олейника, Тиграна Хачатряна, Виктора Тюпу, а также Николая Онула и Николая Грицая за помощь содействие в поездке на чемпионат Европы.