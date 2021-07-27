Кропивницький: вакцина йде в мікрорайони

Щоб говорити про набуття Кропивницьким колективного імунітету від COVID-19, треба вакцинувати ще тричі по стільки містян, скільки вже отримало щеплення.

Тим часом трохи більше ніж за місяць діти знову підуть до школи, восени традиційно починається новий сезон гострих респіраторних захворювань. Щоб встигнути охопити щепленнями якнайбільше містян, міський голова Андрій Райкович розпорядився додати до стаціонарних пунктів вакцинації виїзні.

– Сьогодні в нас є достатня кількість вакцин, є можливості амбулаторій та стаціонарних пунктів вакцинації, організованих в інших приміщеннях, але кількість вакцинованих містян все ще значно менша, ніж хотілося б, – констатує міський голова. – Створення мобільних пунктів вакцинації зможе прискорити процес.

За наявними даними, на момент публікації цього матеріалу першу дозу вакцини від коронавірусу отримали близько 33 тисяч кропивничан. Дві дози отримали близько 12 тисяч, включно з міським головою. Усього в Кропивницькому близько 180 тисяч жителів старше 18 років, які можуть бути вакцинованими. Медики кажуть: для набуття громадою колективного імунітету має бути вакциновано не менше 75%, тобто 120 тисяч містян.

На думку Райковича, однією з причин того, що темпи вакцинації залишаються нижче бажаних, може бути віддаленість окремих мікрорайонів.

– Місто має специфіку, воно складається, зокрема, і з мікрорайонів, у яких уже сформувався певний порядок надання послуг, зокрема й медичних, – зазначає очільник Кропивницького. – Тому, щоб люди, які там проживають, не витрачали зайвий час, аби потрапити до вже визначених стаціонарних пунктів вакцинації, вважаємо за доцільне створити також і пересувні пункти. Розробити графік, зробити оголошення на місцях і виїжджати автобусом чи тролейбусом, охоплюючи за раз, наприклад, по дві-три вулиці. Так буде краще, так буде ближче до людей. Адже є Балашівка, Лелеківка, Масляниківка, Кущівка, Завадівка, Велика Балка… Людям треба витратити не менше години, щоб потрапити до пункту вакцинації, вистояти чергу й потім назад. А, не дай Боже, там якась проблема… Я найперше думаю про кропивничан літнього віку, про мам з маленькими дітьми. А для літніх людей це ще й фізично важко, особливо з огляду на спеку. Впровадивши мобільні пункти, ми розширимо цей сервіс, допоможемо людям отримати необхідну послугу, поки є вакцина, поки ми забезпечені потрібними препаратами.

У санітарно обробленому сучасному, комфортному транспортному засобі рівень надання цієї конкретної послуги буде нічим не гірший, ніж у поліклініці чи стаціонарному пункті, впевнений міський голова. Щеплення не є складною маніпуляцією й не потребує суперстерильного приміщення чи застосування складного медичного обладнання. А зважаючи на те, що на сьогоднішній день у наших автобусах і тролейбусах WI-FI, доступ до Інтернету на території міста може бути організований у будь-якому місці, усі реєстраційні процедури також можуть без проблем бути здійснені на мобільній базі.

Вакцинація в Кропивницькому вже вийшла за межі визначених пунктів – медичні бригади вже працюють у колективах великих підприємств, відпрацювали у ЦНАПі, у міськраді думають про те, щоб охопити також інші групи населення, сконцентровані локально, такі, як, наприклад, працівники ринків тощо.

Перестороги ж окремих громадян щодо тих чи інших вакцин, якими здійснюються щеплення, Райкович вважає недоречними у сьогоднішній ситуації, коли нові, значно небезпечніші штами COVID-19 вже поширюються Україною, а відносно спокійна в епідеміологічному плані пора року стрімко добігає кінця.

– Це як обирати, якою саме моделлю вогнегасника гасити пожежу, – порівнює міський голова. – Коли горить, гасити треба всім, що є. Так, кожна вакцина має свої особливості, але всі вони дієві, усі наближають нас до отримання колективного імунітету. Оце важливо – щоб восени уникнути нової хвилі масового інфікування, щоб, коли у вересні діти підуть до школи, вони не почали масово хворіти. Дуже не хочу повернення ситуації, коли щогодини ми рахували, скільки в лікарні на Валах вільних апаратів ШВЛ і літрів кисню. Думаю, місто мене почує, – сподівається Райкович.