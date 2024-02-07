Який MacBook Air вибрати у 2024 році: чесне порівняння

Якщо в цьому році прагнете придбати новий ноутбук, то, можливо, варто звернути увагу на продукцію Apple. Вона вирізняється не лише впізнаваністю, якістю та хорошими технічними характеристиками – це дійсно чудові гаджети, якими вдасться користуватись чимало років. Вони не застарівають так стрімко, як інша цифрова техніка, адже йдуть на крок попереду інших гаджетів.

Чому MacBook Air – це хороша ідея

MacBook Air, придбати який можна тут: https://storeinua.com/ua/apple-all-uk/macbook—uk/macbook-air-1, – це дійсно один із найкращих варіантів, який можна лишень уявити. Популярність пристроїв Apple важко перевершити, і тому є чимало причин. Розглянемо основні моменти, за якими ця техніка перевершує своїх суперників (ноутбуки), оскільки більшість просто не може конкурувати з «Епл». Конкретніше:

операційна система з коробки – все налаштовано й готово до роботи. Не доведеться не лише купувати, але й шукати того, хто встановить ОС;

ідеально збалансована потужність процесорів. «Вилітання» операційної системи або такий страшний для всіх користувачів синій екран – рідкість;

пристрої лінійки Air – найтонші та найлегші у світі. Вони компактні, займають мало місця, тому їх можна брати з собою буквально будь-куди;

ергономіка. Насамперед це стосується клавіатури, яка має дуже швидкий відгук і короткий хід клавіш;

тривала автономна робота. Оскільки ноутбуки Air позиціюються як надлегкі, цілком логічно, що вони мають значну автономію, адже користувач розраховує на те, що він зможе вирішити свої завдання буквально будь-де. Батареї вистачить на 16–18 годин (залежно від типу та інтенсивності робіт).

У лінійці MacBook Air М1 наймолодший, він працює на власному чипі М1, у продажу з’явився у 2020 році, дещо пізніше вийшла оновлена версія з чипом М2. Крім того, для складніших задач є лінійка Pro, яка має потужніші можливості, у тому числі додаткову відеокарту.

На якому MacBook Air зупинити вибір

Надлегкі та компактні ноутбуки MacBook Air привертають увагу, вони є чудовим вибором, однак на якій же моделі зупинитись? Спробуймо розібратись. Отже, модель М1, яка вперше з’явилася у 2020 році, має діагональ 13,3 дюйма, тобто дійсно дуже компактна. Дисплей Retina з роздільною здатністю 2560х1600. Графічне ядро встановлене в MacBook Air М1 – Apple 7-Core GPU. Ємність батареї становить 49,9 Вт/год. Потужності цілком вистачає для редагування фото та відео на професійному рівні. Серед переваг варто зазначити:

доступну ціну;

деталізований та «соковитий» дисплей;

тривалу автономність;

безшумну роботу.

Однак підійде він насправді не всім. Серед моментів, про які варто дізнатись перед покупкою, – це недостатня яскравість для роботи на вулиці, при денному світлі та відносно невеликий дисплей, що може бути не всім зручно.

Що стосується новішої варіації MacBook Air М2, то випущена вона у 2022 році. На вибір запропоновано 2 діагоналі – 13,3 та 15,2 дюйма, при цьому вага незначно зростає, ноутбук залишається зручним та компактним. Графічне ядро також покращене – Apple 10-Core GPU. Ємність батареї залежить від розміру екрана й може бути від 52,6 до 66,5 Вт/год.

Модель із меншою діагоналлю – відмінне рішення для тих користувачів, які постійно в русі. MacBook Air М2 має тонкий та легкий корпус, батарея розрахована на тривалу активність протягом дня. Потужності цілком вистачить для одночасного запуску важких фото-, відеоредакторів, роботи в браузері з великою кількістю вкладок. Вирішення задач доволі швидке. Картинка чітка та реалістична.