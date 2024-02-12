Прем’єра з кількома «родзинками»

Днями в академічному обласному укpаїнському музично-дpаматичному театpі ім. М.Л. Кpопивницького відбулась прес-конференція, присвячена черговій прем’єрі. Її провели директор – художній керівник театру Сергій Корнієнко та режисеp-постановник вистави, pежисеp Київської театpальної студії «ВІК» Микола Бабин.

За їхніми словами, вистава обіцяє бути неординарною, незвичною за сценографією та ще й з кількома «родзинками». Що це за «родзинки», поки що секрет. Але деякі відмінності нової прем’єри журналісти під час прес-конференції все ж з’ясували. Вистава «Марко Лукич» розкриває роботу відомих акторів і режисера зсередини й присвячена декільком творам Марка Кропивницького.

Спікери постійно проводили паралель між тогочасним і сучасним театром корифеїв. Зокрема, Микола Бабин наголосив: «Коли створювався цей театр, тут було найсучасніше бачення українського театру. І зараз ми повинні рухатись у цьому напрямку. Тобто осучаснювати театр, але зі збереженням українських традицій. Це не просто вистава, не просто постановка. Це – імерсивний театр».

– «Марко Лукич» – вистава, під час якої актори «руйнують» дзеркало сцени. Вони виходять до глядачів і знаходяться з ними в контакті на відстані одного-двох метрів. І глядач подорожує театральним світом з акторами, які знаходяться у своїх образах. Ви матимете можливість проаналізувати і відчути акторську майстерність. Весь простір театру оживає, коли виникає тандем актор-глядач, – роз’яснив поняття «імерсивний» Сергій Корнієнко.

«Думаю, що така концепція вистави можлива лише в цьому театрі. Адже жоден театр не мав в одній особі режисера, актора, драматурга і директора. Це розпочалося в цих стінах під час роботи Марка Кропивницького. І цим варто пишатися», – констатував режисер-постановник.

Актор театру Євген Скрипник, який в цій виставі виконує три ролі, зазначив: «Під час цієї вистави буде один простір, режим екскурсії та режим мандрування глядача театру, коли актори перетинаються з глядачем. Я сподіваюся, що ми з глядачами будемо один одного доповнювати та обмінюватися енергією».

Підготовка до прем’єри тривала два місяці. До неї залучили фактично весь акторський склад і музикантів оркестру. Для комфортного сприйняття дійства максимальна кількість глядачів складатиме 30-40 осіб. Можливо, на жаль. Але таким було рішення творчої групи, до якої увійшли також Оксана Калюжна (сценографія), Тетяна Баштаннік (костюми), Наталія Ланова (музичне оформлення) та Марина Малахатько (помічник режисера).

На показ вистави запрошені режисери-постановники інших театрів – з Києва, Львова, Хмельницького та Чернівців задля знайомства з театром і акторським складом та для обговорення майбутніх спільних проєктів.