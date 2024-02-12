Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, розглянув звернення громадян і дійшов висновку, що суспільство недостатньо обізнане щодо функціонуючих державних реєстрів. Їх, основних, п’ять. Це необхідно знати родинам зниклих безвісти під час війни українців.

Спеціалістка Управління зі зниклих безвісти за особливих обставин МВС України, що працює на Кіровоградщині, Тетяна Бородіна поділилася з «УЦ» важливою і корисною інформацією.

Отже, перший важливий документ – Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Це не документ у звичному значенні, а електронна база даних, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення інформації про осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, їх невпізнаних останків, наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб, зниклих безвісти, безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інших даних, що використовуються для забезпечення обліку осіб, зниклих безвісти, з метою їх розшуку.

Наступний – Єдиний реєстр досудових розслідувань. Він забезпечує реєстрацію кримінальних правопорушень (проваджень) та осіб, які їх учинили, облік прийнятих під час досудового розслідування рішень та результатів судового провадження; реєстрацію оперативного контролю за додержанням законів під час проведення досудового розслідування; формування звітності про стан кримінальної протиправності та результати роботи органів досудового розслідування та інше.

Зверніть увагу на Єдиний реєстр осіб, у тому числі дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку із збройною агресією російської федерації проти України. Ця база функціонує з метою забезпечення збору та узагальнення інформації про депортованих та примусово переміщених у зв’язку із збройною агресією російської федерації проти України осіб, у тому числі дітей.

Четвертий важливий документ – Єдиний реєстр осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це єдина державна інформаційно-комунікаційна система, призначена для реєстрації, зберігання, захисту, обробки, використання інформації про осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, членів сімей таких осіб. Відомості з указаного реєстру використовуються під час опрацювання заяв про призначення допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

І – Реєстр оборонців України, який окремо містить інформацію про полонених мирних (цивільних) осіб, які затримані та перебувають під владою держави-агресора (її окупаційних сил чи окупаційних адміністрацій).

Процедура отримання витягів з будь-якого реєстру докладно описана на офіціальних сторінках державних структур. Якщо потрібна індивідуальна допомога – звертайтеся до Тетяни Бородіної: місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна 1. Телефони: 066 321 0272, 096 967 2603.