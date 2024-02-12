«Справа Маліцького»: у двох судах одночасно

В легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, обвинувачують колишнього голову Кіровоградської районної державної адміністрації.

Минулого тижня, 9 лютого, Кіровоградський районний суд опублікував на своєму сайті оголошення про розгляд матеріалів кримінального провадження, в якому обвинуваченими фігурують Андрій Васильович Маліцький, Ірина Василівна Тарануха, Наталія Костянтинівна Маліцька, Богдан Андрійович Маліцький.

Андрій Маліцький – відомий на Кіровоградщині політик місцевого значення. За президентства Януковича очолював Кіровоградську районну державну адміністрацію і фракцію Партії регіонів у Кіровоградській районній раді. Його державна служба закінчилася 28 березня 2014 року, у зв’язку з відомими подіями. 2015 року Андрій Васильович здобув мандат Кіровоградської районної ради як представник Опозиційного блоку. Улітку 2019 року висувався в народні депутати від ОПЗЖ в окрузі № 100, але безуспішно. Восени 2020-го пройшов до Кропивницької районної ради від все тієї ж ОПЗЖ.

Кримінальне переслідування Андрія Маліцького розпочалося у лютому 2020 року. Як зазначається в ухвалі про продовження строку досудового слідства, постановленій Ленінським районним судом 1 лютого 2022 року, «на території

м. Кропивницького та Кропивницького району здійснюється протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші особи, спрямована на протиправне заволодіння земельними ділянками, які розташовані у Кропивницькому районі, шляхом їх безоплатної приватизації на ім`я різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, та без відома та згоди останніх. Так, колишній голова Кіровоградської РДА ОСОБА_4 , в силу свого професійного та життєвого досвіду, розуміючи, що набуття у власність земельних ділянок є триваюча процедура, пов`язана із значною кількістю документів, що посвідчують певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та прийняттям рішень відповідних органів, вирішив займатись протиправною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном, для чого залучив колишню працівницю бухгалтерії Кіровоградської районної ради ОСОБА_5, дружину ОСОБА_6, сина ОСОБА_7, та інших, яким довів свій злочинний план, спрямований на протиправне обернення чужого майна на свою користь та користь членів групи, що полягав у зверненні до уповноважених на вчинення необхідних дій та прийняття відповідних рішень, осіб та органів, від імені необізнаних осіб, оформлення земельної ділянки на їх ім`я з метою прикриття своєї причетності до неправомірних дій, а в подальшому з метою створення уяви у законності походження такого майна, від імені необізнаних осіб відчужити набуте майно на свою користь».

Судячи з усього, особами 5, 6 і 7 названо Ірину Тарануху, Наталію Маліцьку та Богдана Маліцького. Далі в документі описано алгоритм злочинної діяльності, якою начебто займалися ці люди, та перелічено 19 земельних ділянок на територіях Соколівської, Первозванівської, Великосеверинівської та Катеринівської громад, які опинилися у власності підконтрольних фермерських господарств.

З інших судових ухвал, опублікованих у Єдиному державному реєстрі рішень, випливає, що Андрій Маліцький і товариство фігурують у двох провадженнях. В одному їм інкримінується легалізація майна, здобутого злочинним шляхом. В іншому – шахрайство, підроблення документів, службові підроблення.

Матеріали, де йдеться про шахрайство, улітку 2022 року направлялися на розгляд у Маловисківський районний суд. Розбиратися в цій справі, з огляду на тяжкість описаних у ній злочинів, взялося троє суддів. Улітку 2023-го вони дізналися, що у Кіровоградському районному суді розглядається схожа справа стосовно Маліцького й компанії – за обвинуваченням їх у легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Маловисківські судді дійшли висновку, що це – дублювання одного й того ж звинувачення, і звернулися в Кропивницький апеляційний суд, щоб той об’єднав обидва провадження і зобов’язав розбиратися в об’єднаній справі Кіровоградський районний суд. Апеляційний суд відмовив маловисківцям і повернув їм назад матеріали. Судячи з усього, там вони й досі. Тим часом Кіровоградський районний суд шукає істину в справі про легалізацію нечесно нажитого майна. Очевидно, це незручно для обвинувачених – тримати відповідь у двох судах одночасно.