Місія здійсненна

Днями Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. Чижевського відзначила своє 125-річчя.

Ця книгозбірня вже давно перетворилася з пункту отримання і повернення книжок на сучасний комфортний культурно-комунікативний простір. Її персонал навіть в умовах війни плідно працює над втіленням креативних проєктів та запровадженням нових послуг.

24 лютого 2022 року бібліотекарі постали перед новим викликом і гідно на нього відповіли. Нині бібліотека перетворилась на безпечний простір для родин з дітьми, а також на центр психосоціальної підтримки. Тут працює дитячий майданчик «Спільно». Таким чином ОУНБ і ще 12 книгозбірень територіальних громад доєднались до проєкту «Швидке реагування в Кіровоградській області для задоволення потреб дітей та їхніх опікунів, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни в Україні». Його на наших теренах реалізує UNICEF Ukraine у партнерстві з благодійним фондом «Безпечне майбутнє».

Також ОУНБ імені Д. Чижевського виграла проєкт-конкурс «Бібліотека як безпечне місце» від Goethe-Institut в Україні. Так з’явилося сучасне комфортне укриття. Завдяки підтримці обласної влади було створено безпечний простір в актовій залі та перезавантажено протипожежну систему.

З початком повномасштабного вторгнення бібліотека Чижевського та її співробітники стали частиною великого волонтерського руху. Бібліотекарки шиють розвантаження для наших воїнів, плетуть сітки і донатять. Наприклад, долучились до збору коштів на придбання безпілотника SHARK для земляків – Третього окремому полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго.

Як зазначила директорка закладу Валентина Животовська (на фото): «Наша бібліотека – одна з найстаріших бібліотек України, в стінах якої працює молодий, амбітний і креативний колектив. Місія бібліотеки – бути другом і помічником кожного члена нашої громади, забезпечувати інформаційні, освітні, культурні, психологічні, соціальні, дозвіллєві потреби людей. І ми успішно її здійснюємо.

Універсальна публічна бібліотека – це інклюзивний відкритий майданчик, де комфортно почуваються батьки з дітьми, люди поважного віку, студенти, люди з інвалідністю. Ми мультикультурний центр, де можна читати, навчатися, проводити і брати участь у різноманітних інформаційних, мистецьких та соціальних заходах. Зручне місце для комунікацій та спілкування».