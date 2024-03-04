«Янгол з наплічника»

Під такою назвою днями відбулась презентація перфомансу, який створив творчий тандем Надії Гармазій та Дмитра Дороша.

Мелодекламація – далеко не новий концертний жанр. Але для певної частини аудиторії, що зібралась у вітальні обласного музею мистецтв, він став відкриттям. І певно завдяки тому, що на подіумі вперше зійшлися дві талановиті особи – поетка Надія Гармазій та композитор і музикант Дмитро Дорош.

Протягом спілкування письменниці зі слухачами вони дізналися, що назва композиції прийшла не тільки з однойменного вірша. Це наскрізний образ, і Янгол для неї – символ Різдва, а таке Різдво кожен має відчувати щоденно. Особливо у наші, такі тривожні і драматичні часи.

Перед нами стояла (і слухала весну) поетка, що своєю творчістю у цьому циклі наближається до вершин Лариси Косач. В її пронизливих рядках проростала сув’язь волі, мудрості й чуттєвості. Усі без винятку були вражені тим, як вона читає свої рядки! Завдяки прекрасному поєднанню музики і поезії уся зала вітальні була пронизана якимось тонким струмом. Тут кожен відчув, що «поезія – це сила чарівна, що музикою серце надихає».

Напередодні Надія Гармазій, говорячи про цей досвід творчої спорідненості з Дмитром Дорошем, зазначила: «Поетичну основу проєкту склали мої вірші на тему воєнного сьогодення, а все звукове наповнення дійства – це його авторські композиції, які випромінюють особливе світло й дуже гармонійно поєднуються з віршованою частиною, даючи змогу глядачеві прожити емоції». Так і сталося: емоції настільки наповнювали душу, що у деяких жінок на очі наверталися сльози.

До всього поетеса й музикант вчинили шляхетно. Вони спрямували свій виступ на підтримку благодійного фонду «Янгол життя», який опікується онкохворими дітьми. Таким чином за активної участі присутніх та музейних працівників було зібрано понад три тисячі гривень.