Батальйон ухилянтів

Співробітники СБУ в Кіровоградській області заблокували чергову схему ухилення від мобілізації, організатора схеми затримано.

Слідством встановлено, що мешканець Кропивницького, громадянин однієї з закавказьких республік, торгував посвідченнями міжнародної благодійної організації, членство в якій нібито гарантувало бронювання від призову до лав ЗСУ.

Зловмисник за чималеньку суму видавав «клієнтам» пакет документів про вступ до міжнародної волонтерської структури зі звучною назвою, яка за його легендою була частиною одного з добровольчих батальйонів ЗСУ, сформованного з іноземних громадян. Вартість таких документів становила до 80 тис. грн, в залежності від платоспроможності «клієнта».

Крім того фігурант надавав докладні рекомендації щодо носіння форми військово-тактичного зразка і шевронів добровольчого батальйону, для демонстрації приналежності до військового формування. Серед іншого, «клієнтів» також інструктували щодо поведінки при спілкуванні з представниками ТЦК та правоохоронних органів.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів використання злочинної схеми для уникнення перевірки місцевих мешканців співробітниками ТЦК та безперешкодного перетину блокпостів по всій території України. За даними слідства, до лав вказаної організації вступило близько 200 осіб.

Співробітники СБУ провели обшук за місцем проживання фігуранта та в офісі вказаної організації, в ході якого виявили та вилучили компʼ’ютерну техніку, документацію та посвідчення членів псевдоволонтерської організації.

В результаті зібраних СБУ доказів організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1, ч.1, 2 ст. 190 КК України.

Викриття злочинної схеми проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.