Зберегти культурну спадщину

Минулого тижня у Кропивницькому вперше провели сканування пам’ятки історії та архітектури – Великої хоральної синагоги. Вона належить до видатної спадщини архітектурної школи еклектики в Україні і збудована за проєктом Олександра Лішневського коштом єврейської громади впродовж 1895 – 97 років.

Вимірювання та сканування проводили фахівці фірми «СКАЙРОН», яка базується у Львові. «СКАЙРОН» – команда людей, яким вже багато років болить доля української культурної спадщини. Їхнє завдання – закарбувати якнайбільше архітектурних та мистецьких надбань України та вберегти історичну памʼять від руйнівних впливів часу.

Як зазначив менеджер товариства Іван Байдачок: «Ми сканували культурні памʼятки ще до початку війни, а нині, у момент повномасштабного вторгнення, розуміємо ще більшу актуальність цього. Після початку повномасштабного вторгнення рф на теренах України відскановано вже понад 100 об’єктів.

Ми створюємо 3D-моделі з використанням технологій лазерного сканування та фотограмметрії, що дозволяє більш точно зафіксувати стан памʼятки та допоможе відновити її у разі руйнування. У нашій роботі ми прагнемо об’ʼєднати зусилля усіх, хто може сприяти скануванню – професіоналів у цій сфері, памʼяткоохоронців та цінителів. Для цього ми пропонуємо різні можливості підтримати цю ініціативу».

Сканування Великої хоральної синагоги у Кропивницькому здійснено в рамках проєкту «Україна в мініатюрі» при підтримці USAID. Ідея полягає в тому, щоб відсканувати і змоделювати об’єкти з кожної області України та представити в Європі у форматі виставки зменшених моделей, надрукованих на 3D-принтері та за допомогою технологій доповненої реальності. Мета виставки – популяризація проблем збереження культурної спадщини в Україні та привернення уваги європейської спільноти до України, активізація її підтримки. Значну частину вже готових моделей можна переглянути на виставці «Україна в мініатюрі», що діє в Києві на території Гідропарку.

«3D-модель синагоги ми згодом передамо в Міністерство культури для того, щоб при руйнуванні через війну або пошкодження через інші причини була зафіксована точна копія і були реалізовані максимально точні реставраційні роботи. Також при бажанні ми передаємо дані зі сканувальних робіт власникам споруди для відображення матеріалів на їхньому сайті. В межах цього проєкту сканування інших об’єктів у Кропивницькому не планується. Проте в подальшому цілком ймовірно», – пояснив Іван Байдачок.