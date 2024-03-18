Чи повториться історія Лісопаркової?

Двадцяте засідання дев’ятої сесії Кропивницької міської ради відбулося 14 березня. Сесія була короткою, депутати розглянули лише 12 питань порядку денного, проте важливих для громади міста.

На початку засідання депутат Андрій Табалов звернувся із депутатським запитом щодо земельної ділянки на прибережній захисній смузі правого берега річки Сугоклея, відомої кропивничанам як лісопарк «Никанорівський». За словами депутата, Комплексною програмою розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки цю земельну ділянку було виділено для облаштування скверу. Однак у 2023 році на цій ділянці «з’явився» комплекс будівель, які приватний нотаріус засвідчив власністю громадянина Димитровича. Новий власник огородив територію, провів туди електроенергію і виставив охорону.

– Десять років війни, кожен сантиметр української землі відвойовується ціною великих жертв, життів наших військових. А тут, у Кропивницькому, певні фізичні особи, сподіваючись, що через трагічні події, які ми спостерігаємо щодня, залишаться непомітними їхні дії, здійснюють самозахват майже 4 гектарів зеленої зони в нашому місті. Про це сигналізує громадськість, це питання розслідують журналісти, і міська влада теж не може стояти осторонь, а має ґрунтовно розібратись у цій ситуації, – наголосив Андрій Табалов. – Щоб ґрунтовно у ній розібратися, пропоную наступне: звернутися до правоохоронних органів щодо законності речових прав громадянина на комплекс будівель за вказаною адресою, створити робочу комісію із залученням громадськості та депутатського корпусу для повноцінного дослідження наявності будівель, зареєстрованих в державному реєстрі речових прав, у разі звернення громадянина Димитровича до міської ради з приводу оформлення земельної ділянки, підготувати відмову та винести її на чергове засідання сесії міської ради. І нарешті зобов’язати КП «Благоустрій» виконати рішення №1368 від 15 листопада 2022 року та розробити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Приміська на прибережній смузі правого берега річки Сугоклея.

Депутати міської ради підтримали депутатський запит Андрія Табалова.

Крім того, депутати своїм рішенням затвердили звіт про виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за 2023 рік та внесли зміни до рішення міської ради від 19 грудня 2023 року №1761 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік».

Доповідаючи про зміни до бюджету, начальниця фінансового управління Любов Бочкова зокрема зазначила такі цифри:

– Визначити на 2024 рік: доходи бюджету територіальної громади у сумі 3,126 мільярда гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету територіальної громади – 2,986 мільярда гривень та доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади – 140,530 мільйона гривень. Видатки бюджету територіальної громади – у сумі 3,681 мільярда гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету територіальної громади – 2,930 мільярда гривень та видатки спеціального фонду бюджету територіальної громади – 751,694 мільйона гривень. Профіцит за загальним фондом бюджету територіальної громади – у сумі 56,038 мільйона гривень, дефіцит за спеціальним фондом бюджету територіальної громади – у сумі 611,64 мільйона гривень, – повідомила очільниця фінансового управління.

Депутати міської ради також внесли зміни до галузевої Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді міста Кропивницького на 2023-2025 роки та Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Кропивницькій територіальній громаді на 2024-2026 роки, а також розглянули інші важливі для громади міста питання.