Відповідно до листа МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України в серпні минулого року до кіровоградської обласної влади направило листа з рекомендацією звільнити з посади генерального директора КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області Кіровоградської обласної ради» Олександра Ярошенка. Нещодавно на сайті обласної ради з’явився проєкт рішення щодо цього.

В документі є додаткове обґрунтування: «з метою недопущення в подальшому негативних наслідків у організації надання медичної допомоги хворим з інсультами у Кіровоградській області». Лист МОЗ був у серпні минулого року, а в жовтні Кіровоградщину відвідала голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак. Серед інших претензії були й до кеpівника екстpеної медичної допомоги: Кіровоградщина має найбільший показник з недотримання маршрутів по доправленню пацієнтів до медзакладів, які мають законтрактовані пакети, під які підлягає лікування конкретного госпіталізованого пацієнта.

Влада відреагувала створенням робочої групи, яка перевірила діяльність Ярошенка та очолюваного ним закладу. Групу очолював Олег Рибальченко, директор департаменту охорони здоров’я області. Начебто під час перевірки нічого крамольного не було виявлено.

Зв’язатися з Рибальченком не вдалося – він у відрядженні. Голова постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Лариса Андреєва сказала, що комісія не збиралася задля обговорення питання по Ярошенку, адже ще не має необхідних документів. Остаточне рішення мають прийняти депутати обласної ради. А сам «винуватець» резонансної новини дав коментар для «УЦ»:

– Я прочитав цю новину в інтернеті, і це для мене стало несподіванкою. Що я можу сказати? Буду відстоювати свою позицію. Мені ставлять в провину те, що інсультні хворі лікуються в закладах, які не мають пакетів НСЗУ. Міністр охорони вважає, що якщо родичі відвезли людину з інсультом в лікарню, яка не має пакета, винна екстрена служба і персонально її керівник.

Створили комісію, перевірили, претензії міністра до нас не підтвердилися. Були виявлені деякі недоліки в роботі, які ми усунули. Взагалі неприємна ситуація. Якщо мені дадуть слово, буду розказувати, пояснювати, доводити. Продовжуємо працювати, як працювали з 2013 року, коли було створено центр екстреної медичної допомоги. Ми самодостатні. З часу, коли почалося фінансування НСЗУ, ми жодного разу не зверталися до обласної влади з проханням виділити нам кошти.

Можливо, причина в чомусь іншому, і я її колись дізнаюся. Але особистої вини не відчуваю.