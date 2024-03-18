Оплата за МЗК: як знайти рішення?

Учасники робочої групи, сформованої Олександрійською міською радою, провели зустріч 14 березня. У ході діалогу шукали спільні законні рішення для врегулювання ситуації, пов’язаної із нарахуванням плати за місця загального користування (МЗК) у багатоповерхівках.

Після двогодинної розмови узгодили подальші кроки. Відпочатку вирішили дочекатися відповіді на звернення депутатів Олександрійської міської ради від Кабінету Міністрів України та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, яка очікується найближчим часом. У тексті йшлося про можливість внести зміни в Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг. Адже тільки після змін на державному рівні в КП «Теплокомуненерго» зможуть по-іншому нараховувати плату за місця загального користування.

Після отримання відповіді провести повторну зустріч, обговорити її результати та спланувати подальші дії. Не виключався варіант спільної поїздки до Києва.

Також співвласникам багатоквартирних будинків рекомендували надати технічну документацію багатоквартирного будинку в КП «Теплокомуненерго». Для цього необхідно:

– визначити уповноважену особу для підписання типового договору з управителем будинку/компанією;

– через ОСББ, управляючу компанію (у більшості будинків це КП «Житлогосп») або уповноважену особу звернутися до «Теплокомуненерго» з проханням застосувати розрахунковий спосіб розрахунку МЗК.

На основі наданої інформації комунальне підприємство зможе застосувати розрахунковий спосіб визначення загальнобудинкових потреб на опалення МЗК. Але варто зауважити, що нарахування на загальнобудинкові потреби можуть як зменшитися, так і збільшитися в залежності від оновлених цифр в технічній документації.

– Працюємо в межах чинного законодавства. Усі мешканці є співвласниками свого багатоквартирного будинку. Нам треба знайти солідарне рішення, яке буде справедливим для кожного: і власника індивідуального, і централізованого опалення, – розповів голова комісії, перший заступник міського голови Юрій Гугленко.

Додатково ще вивчатимуть питання плати за МЗК, які здійснюють госпрозрахункові підприємства, розташовані на перших поверхах багатоквартирних житлових будинків з окремим входом. Адже вони не користуються місцями загального користування та відключені від централізованого опалення.