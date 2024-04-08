Дорогі наші ямки

Ремонтні роботи на транспортних магістралях Кропивницького розпочалися вже в кінці березня з фрезерування дорожнього покриття, зокрема на вулицях Святослава Хороброго, Миколи Левитського і перехрестя з вулицею Варшавською, на вулицях Кавалерійській, Джерельній, Кільцевій, Любомира Гузара, на черзі – вулиці Леоніда Каденюка та Юрія Коваленка. Після фрезерування ремонтні бригади одразу ж беруться до укладки асфальту.

Загалом на цей сезон в місті заплановано ремонт 25 тис. м2 вулично-дорожньої мережі. Про це розповів заступник міського голови Олександр Вергун під час брифінгу в міській раді.

– У березні спеціалісти головного управління житлово-комунального господарства об’їхали та проаналізували стан вуличної мережі міста. Комісія склала акт про ті ділянки, де першочергово треба виконувати ремонт. Складено план робіт. І вже в березні комунальне підприємство «Універсал 2005», яке, власне, утримує вулично-дорожну мережу в місті, провело процедури публічних закупівель на придбання матеріалів – асфальтобетону, щебеню, відсіву, бітумної емульсії та паливно-мастильних матеріалів. Придбали також ще одну установку ямкового ремонту – УЯР, тепер їх у місті дві, – зазначив посадовець.

За словами Олександра Вергуна, на цей рік для виконання робіт з утримання дорожньої мережі працівниками КП «Універсал-2005» виділено 56 мільйонів гривень.

Наразі уже закуплено 2400 тонн асфальтобетону на 10,3 мільйона гривень, 100 тонн бітумної емульсії на 2 мільйони гривень. Цього об’єму матеріалів при щоденній роботі вистачить до червня включно.

Окрім цього на один мільйон гривень закупили відсів та щебінь і майже на 12 мільйонів гривень – паливно-мастильні матеріали.

Дві машини УЯР розпочали свою роботу зі Знам’янського в’їзду в місто на Олександрійському шосе. Потім вони перебазуються на вулиці Героїв Маріуполя, Холодноярську, Першу Виставкову. Таким чином ямкові ремонти починаються зі в’їздів у місто.

Актуальним в плані робіт залишається селище Нове з центральною вулицею Металургів – туди також зайдуть ремонтники.

Як зазначив заступник міського голови, асфальтний завод видає матеріали в тих об’ємах потрібні для виконання робіт, ремонтні бригади укомплектовані, зокрема долучили на підряд іще бригаду від Облавтодору.

Згадав Олександр Вергун і про торішні перехідні об’єкти поточного ремонту, він також зазначив, що роботи тут будуть завершені, – це, зокрема, вулиці Євгена Тельнова, Євгена Чикаленка, Преображенська та проспект Університетський. Щоб завершити тут роботи, необхідно 11,4 мільйона гривень. Підрядники, акцентував увагу Олександр Вергун, за власний кошт ліквідують усі недоліки, які з’явилися в зимовий період на чорновому шарі асфальту, вкладеному на проспекті Університетському та Євгена Тельнова і дорожньому покритті по вулиці Преображенській.