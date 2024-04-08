На честь видатного земляка

В Олександрії відкрили меморіальну дошку Дмитру Чижевському. Захід приурочили до 130-ї річниці від дня народження відомого вченого та нашого земляка.

Оновлена пам’ятна дошка розміщена на фасаді будинку на вулиці Шевченка, 66. Тут жила родина Чижевських і нині розташовується єдиний в Україні музей та унікальний культурний осередок, присвячений постаті Дмитра Чижевського.

– Дмитро Чижевський не жив за часів незалежності України, але він показував нам правильний шлях, як прийти до своєї культури і соборності. У ці дні ми говоримо про нашу власну культуру, процес відродження і поваги до рідного, українського. Хотілося, щоби цей будинок став просвітницьким майданчиком, де б зустрічалися люди, обмінювалися думками і вчилися бути тими, хто вестиме країну в майбутньому, – сказав міський голова Сергій Кузьменко.

З нагоди річниці з дня народження Дмитра Чижевського до міста приїхали науковці з різних куточків України, аби поділитися своїми напрацюваннями із вивчення життєвого шляху та наукової діяльності нашого видатного земляка.

На базі музейного відділу «Будинок Дмитра Чижевського» відбулася тематична зустріч «У колі шанувальників Дмитра Чижевського».

В Олександрійському театрі провели публічні читання, у яких взяли участь керівництво міста, обласного департаменту культури і туризму, запрошені спікери, наукові діячі, педагоги та інтелігенція.

Після доповідей науковців публічні читання завершилися панельною дискусією, де запрошені спікери мали можливість поставити один одному запитання та обговорити питання щодо професійного шляху науковця та відродження постаті Дмитра Чижевського у сучасному культурному житті України.

4 квітня в Олександрійському театрі провели урочисте погашення ювілейної поштової марки, яку випустила Олександрійська громада. Автор макету марки – заслужений художник України Олександр Охапкін.

У процедурі погашення марки взяли участь міський голова Сергій Кузьменко, автор Олександр Охапкін і представниці «Укрпошти» Тетяна Капустіна та Олена Чорна, які поставили штампи на конвертах з ювілейною маркою.

І нарешті в Олександрії уперше «оживили» постать Дмитра Чижевського. Справжню голограму відомого філософа, який розмовляв з відвідувачами, презентували в музейному відділі «Будинок Дмитра Чижевського». Образ земляка «оживили» за допомогою штучного інтелекту, аудіовізуальних ефектів та інших сучасних технологій. Голографічний перформанс організувала компанія Center Media та її керівник Денис Біланюк.