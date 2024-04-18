Ветерани та ветеранки можуть отримати знижки на квартплату та плату за

комунальні послуги й опалення будинків.

Розмір знижки залежить від статусу ветерана (учасник бойових дій, особа

з інвалідністю внаслідок війни чи учасник війни) і може становити від 50

до 100 % від вартості послуги.

Щоб отримати пільгу, ветеран має бути включеним до Реєстру осіб, які

мають право на пільги. Заяву про внесення відомостей до цього реєстру

пільговик може подати особисто, поштою або в електронній формі (через

особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду

України).

Відтак необхідно подати до органів Пенсійного фонду України пакет

документів. Це, зокрема:

* копія паспорта;

* копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки

платника податків;

* копія документів, що підтверджують право пільговика та членів його

сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів);

* довідка про склад сім’ї.

Порядок дій для отримання пільги:

1. Подати пакет документів до органів Пенсійного фонду України зручним

для пільговика способом:

* особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду по Україні;

* поштою;

* через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного

фонду України (за наявності кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

* через застосунок Дія (за наявності Дія.Підпис).

2. Надати довідку про те, що не отримував пільгу за місцем реєстрації

(якщо пільга оформлюється за фактичним місцем проживання).

3. Подати другий пакет документів до регіонального представника

постачальника послуг (обленерго, облгаз, комунальні підприємства –

надавачі послуг).

Надавач комунальних послуг повинен проставити відповідну відмітку в

договорі про надання послуг.

З детальною інформацією про пільги та соціальні гарантії для ветеранів

ви можете ознайомитися на сайті Українського ветеранського фонду:

https://veteranfund.com.ua/leg al_consultations/social-garnt- pilgi/

Ви також можете отримати індивідуальну консультацію від кваліфікованих

юристів Українського ветеранського фонду. Залишайте запит на

консультацію за посиланням —

https://veteranfund.com.ua/leg al_consultations/. Напишіть про свою

проблему та чекайте на відповідь від юристів – допомога безоплатна.

Надання консультацій стало можливим завдяки програмі “Український фонд

швидкого реагування”, яку втілює IREX за підтримки Державного

департаменту США.