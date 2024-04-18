Збірка з прикладами допомоги людям з інвалідністю

Люди з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається

замість пенсії, яка не перевищує двох прожиткових мінімумів для

працездатних осіб (у 2024 році — 6056 грн), можуть отримати безоплатно

усі види правничих послуг від системи безоплатної правничої допомоги (БПД).

Це такі послуги як:

– юридичні консультації

– допомога зі складенням документів

– представництво інтересів у суді.

У 2023 році до системи БПД люди з інвалідністю зверталися понад 23 тис.

разів*. 6,5 тис. разів їм надавалася допомога зі зверненням до суду.

Переглянути збірку:

https://legalaid.gov.ua/publik atsiyi/zbirka-uspishnyh-sprav- nadannya-bezoplatnoyi-pravnych oyi-dopomogy-lyudyam-z- invalidnistyu/

Як звернутися до системи БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyen tam/yak-otrymaty-bpd/

*Така кількість людей при зверненні повідомила юристам про свій статус.

Довідково. Система безоплатної правничої допомоги — це мережа бюро

правничої допомоги та дистанційні сервіси для надання правничої допомоги

телефоном та онлайн.

Надання правових послуг гарантується Законом України «Про безоплатну

правничу допомогу» та повністю фінансується за кошти Державного бюджету

України.

Система безоплатної правничої допомоги входить до сфери управління

Міністерства юстиції України.