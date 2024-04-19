У Кропивницькому запускають безкоштовний курс фінансової грамотності для дорослих

У Кропивницькому на базі освітньо-культурного Гончаренко центру запустили набір на безоплатний курс фінансової грамотності для дорослих. Містян навчать планувати витрати, накопичувати коштів та ефективно використовувати сімейний бюджет.

За словами організаторів, навчання триватиме впродовж шести тижнів. За цей час ментор курсу Андрій Флоренко допоможе учасникам розібратися із тонкощами фінансової грамотності та змінити погляд на гроші.

«Ви мріяли розібратися в таємницях бюджету родини? Хотіли знати, як правильно планувати свої фінанси та уникати зайвих витрат? Тоді цей курс — саме для вас! Протягом шести тижнів ви зануритеся у світ фінансових можливостей та отримаєте досвід, який змінить ваш погляд на гроші», — розповідають у Гончаренко центрі.

Курс фінансової грамотності стартує 1 травня за адресою вул.Велика Перспективна, 4а (Гончаренко центр Кропивницький). Для участі достатньо зареєструватися за цим посиланням. Зустрічі відбуватимуться щосереди о 17:00.

Організатори також наголошують, що курс розрахований на дорослих студентів віком від 18 років.

«Розправте свої крила та зробіть перший крок до фінансового успіху! Приєднуйтесь до захоплюючого базового курсу із фінансової грамотності. Під керівництвом Андрія Флоренка ви дізнаєтесь про те, як працюють гроші, що таке інфляція, як змінюється вартість грошей та багато іншого!», — додають в освітньому центрі.

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього.