«Цавет Танем!»

У Кропивницькому вшанували пам’ять жертв геноциду вірменського народу.

«Геноцид починається з вбивства однієї людини – не за те, що вона зробила, а через те, хто вона є», – ці слова належать сьомому Генеральному секретарю ООН Кофі Аннану, який відбув на цій посаді два терміни і став автором ідеї, закликаючи світову спільноту до відповідальності за захист мирного населення від лих війни, відповідно до норм міжнародного права.

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109-у річницю геноциду вірмен 1915 року, кропивничани на заклик обласної організації Спілки вірмен України зібралися біля пам’ятного знаку Хачкар – кам’яної стели з вирізьбленим знаком хреста, що традиційно встановлюється у Вірменії біля доріг. Квіти від Кропивницької громади до Хачкару поклав секретар міської ради Олег Колюка.

– Я щиро вдячний усім, хто прийшов сьогодні, щоб разом з діаспорою нашої області вшанувати пам’ять жертв геноциду 1915 року. «Ми разом, на одній землі!» – таким є сьогодні наше гасло, яке об’єднує усі народності в Україні. Об’єднує, щоб разом боротися і дати відсіч всесвітньому злу, яке вже вчинило не один злочин, але не було за це покараним. Об’єднує в нашій спільній пам’яті про злочини, у яких немає національності, – наголосив, звертаючись до учасників акції пам’яті, голова Спілки вірмен, депутат Кропивницької міської ради Тігран Хачатрян.

Кропивничани поклали квіти до пам’ятного знака, а молилися сьогодні за Україну та Вірменію, всіх вбитих вірмен і українців спільно архієпископ Кропивницький і Голованівський Православної Церкви України Марк, настоятель храму Святого духа Римо – Католицької Церкви отець Ростислав Рябов, священнослужитель храму Різдва Святого Івана Хрестителя Української Греко-Католицької Церкви отець Іван Ментинський та настоятель храму Первоверховних апостолів Петра і Павла Православної Церкви України Іван Шубин.

Для нашої національної пам’яті, яку ятрить невиліковна рана Голодомору, вшанування жертв геноцидів має особливе значення. Громада висловила співчуття українським вірменам і співпереживає разом із ними.

По завершенню молебня Тигран Хачатрян повідомив про важливу ініціативу: обласна організація Спілки вірмен України розпочала акцію, метою якої стане встановлення у Єревані пам’ятника жертвам Голодомору в Україні.

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