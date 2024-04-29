Філософська мозаїка Федора Лагна

Минулої п’ятниці в обласному музеї мистецтв відкрилася персональна виставка талановитого художника Федора Лагна. «Фрагменти вітальності & мортальності» стали новим кроком у творчості нашого земляка, а також своєрідним викликом традиційному реалістичному мистецтву. Привітати митця прийшли шанувальники, друзі, колеги та представники обласної влади.

«Якісь мультяшні картинки з претензією на філософську глибину. Хоча зроблено дуже професійно», – почув я від одного з першовідкривачів виставки.

Так, у високому професіоналізмі Федору Федоровичу не відмовиш. Він давно увійшов в обойму кращих художників Кіровоградщини. Ф. Лагно був учасником багатьох обласних, всеукраїнських та закордонних художніх виставок. Його роботи зберігаються в зібраннях Міністерства культури України, Львівській картинній галереї, в обласному музеї мистецтв, художньо-меморіальному музеї Осмьоркіна міста Кропивницького, а також у приватних колекціях США, Канади, Японії, Великої Британії, Італії, Росії та України.

Щодо «мультяшності». Це враження першого – поверхового і загального – погляду. А насправді у ці роботи, в цю галерею різноманітних образів треба вдивлятися пильно, годинами. Можливо, навіть розглядати з лупою численні деталі та символи кожної стрічки цього монументального полотна. Адже «Фрагменти» переповнені символами – прямими, традиційними та дещо трансформованими авторською фантазією.

«Особисто я побачив у цих роботах нове обігравання, а може й оригінальне прочитання біблійних, казкових та інших легендарних сюжетів. А що побачили ви?» – звернувся я до мистецтвознавиці, завідувачки відділом мистецтв ОУНБ ім. Чижевського Світлани Ушакової.

– Це плетиво життя… Виставка незвичайна. Вона дає відчуття, що ці роботи виходять за межі цього залу. І кожен із сьогоднішніх гостей, і всі, хто приходитимуть згодом, можуть шукати, вихоплювати, знаходити і уявляти свої образи, свої маски, свої символи. Художник дуже іронічно і критично сприймає наш не дуже гармонійний світ. Сам же він живе у світі власного, не травмованого, простору. Він тільки спостерігач. А коли він виходить на це торжище і дивиться на все це, тоді він і жахається, і хвилюється, і обурюється. І не може не відображати це плетиво, адже він і сам частина цього світу. Це не просто філософія, яка прийшла від розуму, це, передусім, від серця.

– А щодо певних художніх впливів, як ви вважаєте, вони є?

– Я б сказала, що є просто предтечі. Відчувається, що один з художніх орієнтирів Федора Лагна Казимир Малевич. Він також працює відкритими кольорами. Тут ще сильно відчутні мотиви страшного сьогодення, які приходять до нас від ЗМІ. Так показувати насилля… Це так працює, наче це відбувається з тобою. Наче це тебе ґвалтують. І не має значення, якої ти статі. Або подивіться, як він подає традиційне українське дерево життя, яке воно травматичне… Як він трансформує образи… Але в цілому все одно художник завершує свої «Фрагменти» вірою і гармонією. Хоча цей світ розділений на клітинки, хоча він начебто розбивається на друзки, він все одно квітує, трава проростає і життя продовжується.

На презентації виставки художника привітав перший заступник голови обласної ради Юрій Семенюк. Зокрема він сказав таке: «Можливо, я не сильно розбираюся в мистецтві, але те, що я побачив, як тільки зайшов у залу, мене вразило. Тому що кожна деталь цих великих полотен показує багато філософських роздумів. Приємно брати участь у таких заходах, і подвійно приємно те, що все-таки депутатський корпус обласної ради і віськова адміністрація знаходять можливість вишукувати фінансові ресурси для того, щоб ваші твори мали можливість доходити до більш широкого кола. І сьогодні ж відбувається презентація вашого альбому, який виданий за рахунок коштів обласного бюджету. Успіхів вам, завзяття. Слава Україні!»