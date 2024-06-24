Творчі колективи Голованівської громади відвідали госпіталь у Кропивницькому. В актовій залі закладу вони провели захід «Вільні! Нескорені! Непереможні! Бо українці!». Метою було підняти настрій військовим, які перебувають на реабілітації, відволікти їх від того, що довелося пережити.

Співали, читали гуморески, демонстрували відео. Пригощали випічкою, яку виготовили учні професійного ліцею Кіровоградської обласної ради. Голованівських артистів тепло приймали, кликали приїжджати ще, адже такі заходи дарують позитивні емоції. Глядачі, дехто з яких були на візках, знімали виступи на телефони. Може, щоб показати тим, хто не зміг прийти до зали, може, щоб самому переглядати ще і ще раз. Голованівський центр культури та дозвілля добре підготувався до надважливої гастролі – що не пісня, то прекрасні голоси, красиві костюми, чудовий звук.

Тетяна Піщик, начальнця відділу культури, туризму та культурної спадщини Голованівської селищної ради, зазначила, що творчі колективи громади в госпіталі були вперше. Виказала сподівання, що не в останнє. «Так, у кожного свій фронт, – сказала пані Тетяна. – Захисники і захисниці воюють, ми допомагаємо їм, як можемо. Наша громада плете маскувальні сітки, шкарпетки, виготовляє розгрузки, шиє чохли на каски, білизну. Ще й співає. Радіємо з того, що пісні прийшлися до душі бійцям».

Після заходу бійці ділилися враженнями на подвір’ї госпіталю. Спробували запитати їх про війну, про поранення, але вони в один голос відповідали: «Хоч ненадовго про те забули, відволіклися. Не хочемо псувати собі настрій». Отже мета артистів з Голованівська була досягнута.