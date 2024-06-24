Олександрія готується до зими

В Олександрії на котельнях КП «Теплокомуненерго» планують встановити когенераційні установки, що дасть можливість забезпечити котельні автономним електричним живленням та безперебійно постачати тепло взимку до осель олександрійців.

Про це повідомив міський голова Сергій Кузьменко 19 червня на сесії міської ради.

– Зараз маємо підготуватись, щоб в домівках олександрійців було тепло, навіть якщо не буде світла. За допомогою міжнародних донорів ми отримали сучасне обладнання, яке працює на газі, – це чотири когенераційні установки. Вони працюють за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії, – поінформував очільник громади.

Підготовчі роботи для монтажу першої установки вже проводить КП «Теплокомун­енерго» на центральній котельні. Для встановлення наступної – у Південному мікрорайоні – виділили з міського бюджету 2,5 млн гривень.

Повна реалізація проєкту для міста складає близько 100 млн гривень. Сума інвестицій уже складає близько 70000000 гривень. Тому на сьогодні є дефіцит коштів – у межах 30000000 гривень. Тож міська рада працює з міжнародними партнерами та урядом України, щоб місто змогло реалізувати цей проєкт.

На виконання поставлених на сесії міської ради завдань депутати скорегували бюджет Олександрійської громади на поточний рік.

Кошти спрямували на підтримку захисників та вирішення важливих питань життєдіяльності громади, у тому числі:

– 3 500 000 гривень – на підтримку сил оборони, військових формувань, лікування бійців, допомогу родинам загиблих військовослужбовців;

– 1 500 000 гривень – для забезпечення олександрійців безкоштовною послугою КТ;

– 2 500 000 гривень – на монтаж когенераційної установки у Південному мікрорайоні;

– 3 500 000 гривень – для КП «Теплокомуненерго» на підготовку техніки та мереж до нового опалювального сезону;

– 6 000 000 гривень – для підготовки закладів освіти до нового навчального року;

– 3 000 000 гривень – на харчування дітей у школах і дитячих садочках в новому навчальному році;

– 3 400 000 гривень – на поточний ремонт доріг;

– 800 000 гривень – на продовження виконання пільгових перевезень.

– Працюємо над енергетичною безпекою Олександрії. Наше основне завдання на сьогодні – це забезпечити котельні міста автономним живленням, а олександрійців теплом! – підбив підсумки Сергій Кузьменко.