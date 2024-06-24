Маємо першого олімпійця

На початку року ми розповідали вам про претендентів від Кіровоградщини на участь в Олімпійських іграх, які відбудуться в Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року. І там зазначали, що маємо шанси на дві путівки: Олега Дорощука в легкій атлетиці та Ярослава Ткача у спортивному скелелазінні на швидкість. І дуже приємно, що наші сподівання почали виправдовуватися.

Олегу Дорощуку для того, щоб здобути олімпійську ліцензію за високим місцем у світовому рейтингу стрибунів у висоту, достатньо потрапити до трійки призерів на чемпіонаті України, що пройде у Львові з 28 по 30 червня цього року. Та все ж нашим першим олімпійцем офіційно став саме Ярослав Ткач. Перед початком олімпійського відбору начальник Кіровоградського облспортуправління Андрій Щетина презентував підо­пічному ЗТУ Миколи Побережця спеціальне спортивне взуття – скальники – з побажанням досягти головного успіху в своїй кар’єрі. І тепер Андрій Миколайович може пишатися тим, що його презент виявився фартовим і саме за його керівництва наша область матиме двох представників на Олімпіаді. І це визначне досягнення, адже за попередніх керівників галузі атлети нашої області не потрапляли на Олімпійськи ігри по декілька чотирирічних циклів поспіль.

Ярослав Ткач, який тренується в кропивницькій КДЮСШ-1, пройшов тернистий шлях від учасника юнацьких Олімпійських ігор (як і Олег Дорощук) 2018 року в Буенос-Айресі (в коронній швидкості посів друге місце, але там окремі нагороди не розігрувалися) до переможця загального заліку Кубку Європи, призера чемпіонату світу серед військових та учасника Олімпійських ігор. Сім олімпійських ліцензій розігрувалися на двох етапах кваліфікаційних турнірів. На першому етапі наш атлет посів четверте місце, а на другому – фінішував 16-м. Та цього виявилося достатньо для того, щоб за сумою очок зайняти шосте місце й отримати право змагатися в Парижі.

На цьогорічній Олімпіаді нагороди саме в швидкості будуть розігруватися вперше. І тут стартуватимуть лише 14 найкращих скелелазів світу. По дві квоти завоювали Китай, Індонезія та США, по одній – Франція, Італія, Нова Зеландія, ПАР, Республіка Корея, Іран, Казахстан та Україна. Кваліфікаційні змагання у скелелазінні (швидкість) на Олімпіаді-2024 відбудуться 6 серпня, а нагороди розіграють 8 серпня. Тож тепер у нас є подвійна мотивація дивитися цю Олімпіаду й особливо вболівати за представників Кіровоградщини.