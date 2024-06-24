«Янголи Перемоги» – так називається виставка портретів полеглих захисників і захисниць України, що відкрилася в обласному Центрі народної творчості. 72 портрети, серед яких 50 жіночих, виконані гелевою ручкою. Авторка – журналістка, поетеса, громадська діячка, а нині офіцерка ЗСУ Олена Білозерська.

Ініціювала проведення виставки у Кропивницькому Оксана Бочарова, майор, заступник командира по роботі з особовим складом стрілецького батальйону військової частини 3011 Нацгвардії України. Вона серед робіт Олени Білозерської побачила портрети своїх друзів, зв’язалася з авторкою і домовилася про виставку у нашому місті.

Портрети Янголів Перемоги бачили в багатьох містах країни. Тепер в їхні обличчя можуть подивитися і жителі Кіровоградщини. Подивитися і знайти серед них земляків: Максима Цимбала з Олександрії, Крістіну Зосімову та Юлію Зубченко зі Світловодська, Катерину Носкову зі Знам’янки, Павла Пророкова, Ольгу та Тараса Мельстерів з Кропивницького та інших. Подивитися і подумки сказати їм те, що не встигли.

На відкритті виставки були присутні рідні загиблих земляків, зображених на портретах. Згадували, якими вони були за життя, наголошували на тому, що вони не могли вчинити інакше – свідомо пішли захищати Батьківщину, а ще просили пам’ятати про них. Тож пам’ятаймо! Виставка триватиме протягом місяця.