Обережно, двері зачиняються, або Хто головніший – суд чи конвой?

Минулого четверга у Кіровоградському районному суді завершилося підготовче засідання у провадженні за звинуваченням Романа Червінського. Тривало воно понад два місяці.

Фінал підготовки до розгляду справи по суті пройшов зі скандалом. Більшість людей, які прибули до суду підтримати Червінського, не потрапила в судову залу, бо слухання цього дня вирішено було провести у тісному приміщенні, де не вміщалося стільки народу. Мабуть, передчуваючи, що пенсіонери й жінки, які залишилися надворі, вдадуться до штурму, поліцейські стали проти них зі щитами.

Можна було припустити, що суд обмежив кількість так званих вільних слухачів, злякавшись Правого сектору, представники якого були присутніми на процесі попереднього разу, мали при собі червоно-чорні прапори і гучно вигукували «Слава Україні!» й «Ганьба Зеленському!». (До речі, цікавий термін – «вільні слухачі». З нього випливає, що бувають і невільні слухачі – такий статус, мабуть, отримують, коли підозріло забагато шумлять.)

Та, як з’ясувалося, ідея проводити процес у каптьорці належала не судові. Розкрилася ця таємниця на початку дійства. Люди, яким пощастило бути вільними слухачами, одразу ж висловили обурення з приводу приміщення.

Закликавши порушників тиші до спокою, головуючий суддя Ігор Гершкул зажадав пояснень від конвою: чому засідання проводиться не в тому приміщенні, де це відбувалося раніше. Головний конвоїр виявився міцним горішком – заявив, що не уповноважений давати тут пояснення. Тоді головуючий поцікавився в конвоїра, чи може він «забезпечити явку в приміщення, де проводилося попереднє засідання». Відповідь конвоїра судові:

– Звертайтеся з офіційним запитом.

– Ви сьогодні можете завести особу в те приміщення? – допитувався Гершкул.

– У нас на обслуговуванні тільки це приміщення.

Далі публіка почула з уст головуючого, що конвой не може щось забезпечити (очевидно, порядок) у залі, де проходили попередні засідання. Одразу ж хтось із поки що вільних слухачів некультурно вигукнув про «повен коридор міліції», за що отримав попередження від Гершкула.

Здається, діалог головуючого з конвоїром спантеличив не тільки присутніх у залі пересічних громадян, які наївно вірили, що у храмах правосуддя усе вирішують служителі Феміди. Професійні юристи, захисники Червінського, теж звернули увагу на це.

– Конвой не має повноважень вирішувати, в якій залі проводити засідання. Це повноваження суду. Тому забезпечте публічний розгляд справи, – наполягав адвокат Віктор Василюк.

– У суді головний – суд, а не конвойна служба, – доводила адвокатка Людмила Куса. Інший захисник, Андрій Йосипов, нагадував судові:

– Сьогодні нічого не змінилося, судове засідання як було відкритим, таким і є.

А от прокуророві Ярославу Гаврищуку не здалося дивним, що порядки у суді встановлює конвой. Прокурор висловився за швидкий, без затягування, судовий розгляд.

– Якщо охорона не справляється зі своїми обов’язками, давайте міняти охорону, – запропонував Роман Червінський.

Порадившись з колегами Олександром Квіткою й Іриною Бойко, Ігор Гершкул оголосив ухвалу: проводити засідання в тому приміщенні, де дозволила конвойна служба.

Адвокат Йосипов, згодом знову узявши слово, назвав це рішенням таким, що обмежує право громадськості бути присутньою на відкритих судових процесах, згадав і про попередню ухвалу, якою учасникам дано можливість виступати не довше 20 хвилин. За словами пана Йосипова, обмеження, до яких вдається суд щодо захисників і громадськості, – це намагання спровокувати їх на відповідну поведінку, щоб потім мотивувати нею ухвалу про закриття процесу. Андрій Йосипов не заперечує права суду на проведення засідання в закритому режимі, але наголошує: у справі стосовно Червінського лише невелика частка віднесена до державної таємниці, ці матеріали можна досліджувати без громадськості у залі, решту ж слід розглядати публічно.

На фінальному підготовчому засіданні розглянуто клопотання, заявлені учасниками раніше. Нагадаю, адвокати, вказавши на недоліки в обвинувальному акті, просили повернути його прокуратурі. А Людмила Куса навіть клопотала про закриття провадження. Суд відхилив ці клопотання і призначив справу до розгляду по суті. Щоправда, деякі претензії захисників все ж задоволено. За словами адвоката Василюка, суд так вчинив з клопотаннями про витребування доказів, які не мають вирішального значення. А в клопотаннях, які вказують на невинуватість Червінського, відмовлено.

– Продовжується порушення прав героя-розвідника Романа Червінського. Його продовжують тримати під вартою, виконуючи вказівки президентської адміністрації, ігноруючи норми закону, – заявив Віктор Василюк після завершення підготовчого засідання.

Розгляд справи по суті призначено на 25 червня. процес буде закритим.

Тим часом у Шевченківському суді Києва почався розгляд ще однієї справи за обвинуваченням Червінського – вже у шахрайстві. Ідеться ось про що: у липні 2020 року Червінський нібито брався допомогти бізнесменові у поверненні арештованих цигарок і хотів за цю послугу 100 тисяч доларів. Червінський і цю справу вважає сфальсифікованою.