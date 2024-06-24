Обрати своє місце в українському війську

У приміщенні «Прозорого офісу» в Кропивницькому почав працювати вже 25-й в країні рекрутинговий центр української армії. Це проєкт Міністерства оборони України, який покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення громадян на військову службу.

Побудована прозора система має влучне гасло: «Обираєш ти! А не за тебе». Саме тут можна обрати собі місце в українському війську. На офіційному відкритті центру були очільники області, міста, а також представник Мін­оборони Олексій Бежевець.

– Третій рік повномасштабна війна з ворогом, який має величезну армію, не рахує втрат, бо люди для них – розхідники. Нашим бійцям доводиться воювати у надскладних умовах, коли обмаль зброї, захисту, ППО, авіації. Коли кількість необхідно долати якістю, – наголосив, звертаючись до присутніх представників військових підрозділів, начальник ОВА Андрій Райкович. – Тому мобілізаційні процеси, професійна, якісна інформаційна робота щодо мотивування служити в Збройних силах – надзвичайно необхідні і важливі. Захищати свою родину, свою громаду, свою землю від ворога – це обов’язок, це свідомий вибір. Бо ми захищаємо життя, справедливість і людські цінності.

– Мета створення таких центрів – дати можливість людям свідомо обрати ту спеціальність і піти на службу на ту посаду, на якій вони будуть максимально корисні. У рекрутингових центрах не роздають повістки, тут можна дізнатися інформацію, в яких військових частинах є потреба в тих чи інших спеціальностях. За час роботи центрів в Україні до них уже звернулося сім тисяч осіб, понад дві сотні підписали контракти, – зазначив Олексій Бежевець.

Важливо: в центрі рекрутингу можна дізнатися про наявні професії та обрати ту, що вам підходить. Рекрутери надають інформацію щодо вакансій, консультують і проводять профорієнтаційні тести, а також супроводжують кандидата на шляху до призначення на посаду у військовому підрозділі.

Чинні правила гарантують, що людина, яка має намір укласти контракт на проходження військової служби у певній військовій частині, за наявності згоди тієї частини, має обов’язково потрапити на обрану посаду в обрану частину.

Центри рекрутингу не мають стосунку до ТЦК та СП, а самі рекрутери не є військовослужбовцями, не вручають і не можуть вручати повістки. У кропивницькому центрі працюють дві чудові рекрутерки: Леся Нестройна та Юлія Король. Після кількох днів роботи центру ми поспілкувалися з Юлією на її робочому місці та поставили кілька запитань, які можуть цікавити велику кількість громадян.

– Юліє, чи була якась підготовка до відкриття центру?

– Так, було базове навчання, і воно продовжується паралельно з нашою роботою. Виникають певні питання, нюанси. Ми маємо фахову підтримку, контактуємо, питаємо.

– В чому полягає ваша робота?

– По-перше, ми маємо людині, яка звернулася, пояснити, що таке центр рекрутингу, чим він займається. По-друге, ми заповнюємо картку кандидата, але якщо він хоче далі співпрацювати. Анкетні дані подаємо до бази, яка є закритою.

– Хто до вас звертається? Хто ці люди?

– На даний час найбільше звертаються обмежено придатні до військової служби. А ще люди похилого віку. Сьогодні, наприклад, приходив чоловік, якому 60 років. Він настільки вмотивований йти воювати! Я пообіцяла, що його кандидатура буде розглянута, адже він знається на техніці, радіоапаратурі, комп’ютерах, телефонах.

– Можна говорити, що центр рекрутингу – це альтернатива ТЦК? Може чоловік не чекати повістку, а одразу звертатися до вас?

– Якраз ми і працюємо з громадянами, які ще не отримали повістки, які не прикріплені до жодної військової частини. Була дезінформація, що ми можемо перевести з однієї військової частини до іншої. Ні, центр такого не робить.

Працюємо лише з цивільними, які мають бажання служити за контрактом. Приходить кандидат, знайомимося, він описує свої побажання, ми розпитуємо, складаємо картку, характеристику, потім пропонуємо посаду згідно вимог, які нам надають військові підрозділи.

– Для яких саме підрозділів ви підбираєте кандидатури?

– Загалом ми працюємо з базою вакансій всіх військових формувань. В основному, тих, які базуються на території Кіровоградської області. Це ССО, Тероборона і підрозділи Нацгвардії. Вони надають нам вакансії, а ми вже підбираємо для них кандидатів. Якщо теоретично все співпадає, ми сконтактовуємо кандидата з представником підрозділу. Якщо і на цьому етапі все співпадає, людина отримує відношення від військової частини. Це гарантія того, що після проходження ВЛК та навчання нікуди, крім обраної частини, людину не відправлять. А наше завдання – супроводжувати людину аж до підписання нею контракту.

– Багато спеціалістів потребують військові?

– Так, багато. Морська піхота (група «Південь»), наприклад, заявила про 600 вакансій. Іде ротація, люди змінюються, хтось на лікуванні. Потрібні люди, в основному віком від 25 до 40 років. Фізичний стан має бути задовільним. А ще вони мають бути вмотивованими.

До речі, ми можемо запропонувати посади особам віком від 18 до 25 років. Але контракт для таких лише на один рік.

– Чи може до вас звернутися людина і попросити «влаштувати» її туди, де служить син, або батько, або кум?

– Звичайно. Ми навіть зацікавлені в тому, щоб рідні люди були разом. Це в пріоритеті. Був випадок, коли чоловік, що воює, просив допомогти, щоб його братів направили до нього в підрозділ. Ми зв’язалися з частиною, взнали, чи є вакансії. Питання вирішили позитивно.

– До вас можуть звертатися лише мешканці Кропивницького чи й області?

– Взагалі з усієї України. Був випадок, коли звернулася людина з району, а проходити службу хотіла у віськовій частині Львова. Ми скооперувалися з львівським центром рекрутингу, і тепер вони його далі супроводжують.

– Ви очікуєте на велику кількість відвідувачів центру?

– Сподіваємося на це. Поряд з нами кабінет, де військовозобов’язані оновлюють свої дані. Чому б не зайти у сусідні двері і не поцікавитися?

Нагадаємо: центр розташований за адресою: вулиця Архітектора Паученка, 41/26 (ЦНАП «Прозорий офіс»). Час роботи: з понеділка по четвер з 08:00-17:00, п’ятниця – 08:00 – 16:00. Отримати консультацію можна також за телефоном 050 012 79 15.