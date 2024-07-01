«Справа Ілика»: про виправдання не йдеться

Ексдиректора ОКВП «Дніпро – Кіровоград» Романа Ілика звільнено від кримінальної відповідальності, але про виправдання не йдеться.

Про початок кримінального переслідування пана Ілика громадськість дізналася в березні 2023 року від прокуратури області. Повідомлялося, що екскерівника водоканалу запідозрили у неналежному виконанні обов’язків, внаслідок якого підприємство, котре й без того ледве кінці з кінцями зводить, зазнало збитків у розмірі 3,7 мільйона гривень. Ішлося про придбання вантажівок та пересувних лабораторій за завищеними цінами. Спілкуючись навесні із журналістами, Роман Ігорьович назвав цю справу висмоктаною з пальця. Посилався на державний аудит, у ході якого підтверджено обгрунтованість закупівель. Запевняв, що в суді обвинувачення буде спростовано.

Справу стосовно Романа Ілика передали в Кіровський районний суд Кропивницького. В обвинувальному акті ішлося про зловживання службовим становищем. Під час судового розгляду обвинувачення пом’якшили – змінили на службове недбальство, яке належить до нетяжких злочинів.

Нещодавно пан Ілик поклопотав про звільнення його від кримінальної відповідальності через те, що вийшов так званий термін давності злочину. Але наголосив, що винним себе не вважає. Суд в особі Володимира Поступайла задовольнив його клопотання.

І справді, притягати до відповідальності за службове недбальство можна лише протягом п’яти років після вчинення злочину. В обвинувальному акті ж ідеться про події 2016 року. До речі, за зловживання службовим становищем дозволяється карати протягом 10 років.

Роман Ілик перебрався в Кропивницький 2011 року із Стрия, де працював інженером у водоканалі, а ще раніше – завгаром у будівельній фірмі. У нас його одразу призначили генеральним директором обласного водоканалу. Впродовж десяти років Роман Ігорьович керував підприємством. Як зазначається у біографічній довідці, яка й досі опублікована на сайті ОКВП «Дніпро-Кіровоград», «за період роботи на підприємстві Ілик Р. І. відзначився як грамотний керівник, вмілий організатор виробництва і вихователь колективу. При вирішені виробничих питань він завжди прислуховується до думок своїх колег». Хоча поза підприємством його лаяли кому не ліньки. У грудні 2021 року він залишив крісло гендиректора, оскільки закінчився термін контракту з облрадою, а новий депутати не захотіли укладати. Утім, з підприємством Ілик одразу не попрощався – його залишили відповідальним за реалізацію міжнародних проєктів. У жовтні 2022 року пан Ілик виплив у Житомирі. Там його призначили директором комунального водоканалу, де й трудиться дотепер.

Можна припустити, що Роман Ілик знехтував можливістю свого виправдання через чималу відстань від Житомира до Кропивницького. Не наїздишся…

Віктор Іваненко, «УЦ».