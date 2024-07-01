Все золото світу!

Вручення медалей випускникам кропивницьких шкіл цьогоріч було урочисто-зворушливим. Традиційно зібралися на площі перед міською радою, традиційно були представники влади, батьки, традиційні вітальні слова, але деякі моменти розчулили присутніх до сліз.

Навчальний 2023-2024 рік став фінальним у ліцеях для 1440 хлопців і дівчат. Цього року у Кропивницькому 206 медалістів (166 золотих, 40 срібних). «Сьогодні у Кропивницькому отримують золоті і срібні медалі найбільша кількість випускників – у час, коли йде війна, коли лютий ворог хоче знищити нас як націю. Але йому це не вдасться, бо у нас є ось таке прекрасне і світле майбутнє. Бо ми сьогодні виборюємо перемогу не лише на полі бою, а й на підприємствах, на хлібній ниві, у навчальних закладах. Нам потрібне розумне покоління майбутнього, яке відбудовуватиме Україну. А це ви – найкращі і найрозумніші, гордість нашого міста», – звертаючись до медалістів, сказав начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Кожен винуватець урочистостей був названий по імені. Красиві, зі смаком вдягнені, усміхнені і горді, вони виходили на червону доріжку у супроводі директора свого закладу. Рекордсменом за кількістю золотих і срібних відзнак за успішне навчання цьогоріч став ліцей «Науковий» – їх отримали аж 53 випускники! 27 медалей отримали випускники ліцею «Мрія» і 21 медаль – випускники ліцею «Муніципальний колегіум».

Хоча об’єктивний показник вираховується у відсотковому співвідношенні. Наприклад, в ліцеї «Максимум» 18 медалістів, а це майже 20 відсотків випускників, тобто п’ята частина. Прекрасний результат! Директорка ліцею Надія Кравченко так пояснила прагнення дітей до навчання: «Такого результату ми досягли завдячуючи особистісно-орієнтованому підходу, коли кожна дитина мала можливість обрати більш прийнятну для неї форму навчання. А ще багато дітей навчалися попри все. Вони поставили перед собою мету, розуміють, що, не дивлячись на складнощі, мають рухатися далі. І ми налаштовували дітей, що війна в жодному разі не може завадити тому, щоб вони досягали поставлених цілей. Що завдяки ЗСУ в них є така можливість, і вони мають нею скористатися».

Про сюрпризи. До двох медалісток з фронту, аби привітати свої дочок, приїхали батьки. Анну Марталогу та Марію Локарєву обійняли їхні тата, яких вони давно не бачили. Після урочистостей ми звернулися до Андрія Локарєва з проханням поділитися враженнями про подію. Служить у 121-й бригаді Територіальної оборони на запорізькому напрямку. «Я гордий за доньку-медалістку і щасливий тим, що зміг її привітати особисто, – сказав захисник. – Це дійсно був сюрприз для Марії. Та й для мене. Міська рада поділилася своєю ідеєю з обласною владою. Звідти був надісланий лист командиру бригади. Від нього наказ – і я тут. Всього добу буду дома, завтра в стрій».

Нещодавно Андрій Райкович вручив орден загиблого батька Ганні Мілай. Дівчинка також серед медалістів. Вона переселенка з Керчі. Взявши слово, по-дорослому сказала: «Кожен українець має займатися тим, що в нього найкраще виходить, аби наближати Перемогу. Ми маємо навчатися далі». Ганна – єдина учениця, яка отримала 200 балів з трьох предметів (математика, українська та англійська мови) за результатами національного мультипредметного тестування. Подарунковий грошовий сертифікат їй вручив начальник ОВА.

«Зараз – дрон, потім – квіти». Так називалася акція, під час якої в школах Кіровоградщини збирали кошти на дрони військовим. Освітяни Кропивницького зібрали майже 300 тисяч гривень, на які було придбано 10 FPV-дронів. Отримав їх командир зведеної групи військової частини А1736, майор Ігор Сулімкович. «Все, що робимо на фронті, завдяки майбутнього. А майбутнє – це ви. Ці “пташки” нам допоможуть», – сказав командир.

Вальсу випускників не було. Домовилися, що станцюють після Перемоги. У фіналі було спільне фото на сходах приміщення міськради. Там була облаштована красива фотозона з банером, на якому написано «Гордість міста». Щасливої вам долі, гордість міста Кропивницького! Будьте гордістю України!