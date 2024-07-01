Ранні, дуже ранні зернові

На Кіровоградщині – жнива. Збирають ранні зернові, горох і ріпак.

Як розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Валерія Фурманова, цьогорічні жнива почалися раніше, ніж зазвичай. Наприклад, торік старт жнивної кампанії відбувся на півтора тижні пізніше.

– Нинішнього року рання весна, раннє літо сприяли тому, що пшениця дозріла до настання оптимальних строків.

Середня врожайність цьогорічної пшениці – 40,6 центнера з гектара, ячменю – 50,6, гороху – 19,6, ріпаку – 21,9. У структурі посівів ранніх зернових і зернобобових (425,6 тисячі га) переважає озима пшениця (317,3 тисячі га). Але, за словами Фурманової, аграрії Кіровоградщини протягом останніх трьох років сіють менше озимини, ніж раніше, надаючи перевагу соняшнику та сої.

– Причина – низька рентабельність вирощування озимої пшениці, подекуди вона навіть збиткова. Але від неї й не відмовляються, бо вона – добрий попередник для інших культур. А ярої пшениці цього року посіяли більше, ніж торік. Свого зерна вистачить для харчових потреб області.

Ось що розповів заступник директора СТОВ «Україна» (Новоукраїнський район) Валерій Шпак:

– Із зерновими все добре. Гадаю, якість зерна – краща, ніж попереднього року. У нашій зоні дощів не було, клейковину не вимило, очікуємо, що за якістю зерно буде другого – третього класів. Зернових посіяно менше, ніж раніше, з огляду на ситуацію – війна, атаки на порти, були великі перехідні запаси, ціни невигідні… Тому люди посіяли озимої пшениці менше. Так само навесні зменшили посіви кукурудзи. Збільшили посіви сої, через відповідну цінову політику і попит. Посіви ячменю збільшили, гороху – теж. До речі, це нова культура – озимий горох. Люди виділили під нього експериментальні ділянки, уже обмолотили. Кажуть, врожайність – від трьох до трьох з половиною тонн. Наше господарство горохом не займається. Ми збільшили посіви сої. Посіви соняшнику тримаємо на рівні, дотримуємося сівозміни. Стосовно ріпаку, озимого. Люди хотіли посіяти його більше, але через посушливу осінь не ризикнули. Ми планували посіяти ріпаку на 200 гектарах, на 98 зупинилися, бо сухо, не було вологи. Стосовно врожайності. З ким я спілкувався – є знайомі на Миколаївщині, на Одещині – на врожайність немає нарікань, принаймні щодо зернових. Врожайність – на рівні минулого року, а за якістю, дай Бог, буде трішки краща.

Віктор Іваненко, «УЦ».