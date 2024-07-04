Як самостійно оформити статус УБД та які документи для цього потрібні? Пояснюють військові юристи

Сотні тисяч українських військових щодня боронять наше «завтра» та нашу незалежність. За бойові заслуги вони можуть отримати статус учасника бойових дій (УБД). Як це зробити самостійно та які документи для цього потрібні пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Як отримати статус учасника бойових дій?

Отримати статус учасника бойових дій наразі можна декількома шляхами: подавши заяву в паперовій чи електронній формі. Так само це можуть зробити чинні військові та ті, хто вже звільнився з військової служби.

Чинні військовослужбовці можуть подати електронну заяву, використовуючи Портал Дія, або ж на адресу електронної пошти. Ця заява подається шляхом накладення віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») особи на адресу zvernmou@post.mil.gov.ua.

Зокрема, через Портал Дія або напряму на адресу електронної пошти подаються:

Копії відповідних документів.

Згода на збір та обробку персональних даних.

Дві кольорові фотокартки розміром 3×4 сантиметри в електронному вигляді у форматі JPG, JPEG.

Інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання військовим особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань.

Крім цього, військовослужбовець або його представник може підписати заяву (звернення) з пакетом вищезгаданих документів до Комісії і надіслати його через поштове відділення національних операторів поштового зв’язку на адресу відповідної Комісії.

«При цьому важливо зауважити: така заява чи звернення слід подавати на адресу Комісії органу військового управління, якому підпорядкована військова частина, де військовослужбовець проходить або проходив військову службу», — додає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

А який алгоритм отримання статусу УБД для ветеранів?

Звільнені з військової служби у Збройних Силах України можуть звертатися до ТЦК та СП за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку). Разом із заявою їм потрібно подати згоду на збір та обробку персональних даних, дві кольорові фотокартки розміром 3×4 сантиметри на матовому папері.

Після отримання заяви чи звернення представники ТЦК та СП самостійно, виключно через систему електронного документообігу, скеровують документи на розгляд відповідної комісії через військову частину. Далі військова частина готує довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України та надсилає необхідні документи на адресу відповідної комісії, яка й розглядає документи та ухвалює відповідне рішення.

Які документи слід зібрати?

Обов’язковою є подача довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України за формою, встановленою в Додатку № 6 Постанови КМУ № 413.

За власним бажанням подаються також інші документи, які містять докази та підтверджують виконання особисто або у складі військової частини, установи та закладу бойових (службових) завдань, а саме:

витяги бойових донесень,

витяги з журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки),

витяги (копії) з вахтових журналів,

копії польотних листів,

копії матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

До кого звертатися для додаткових консультацій?

Для отримання роз’яснень щодо цих гарантій та оформлення статусу учасника бойових дій військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103.

Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.