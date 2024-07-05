Хто із свідків та потерпілих у кримінальних справах може отримати безоплатно послуги адвоката

Деяким категоріям громадян держава гарантує право на безоплатні послуги адвоката (у деяких випадках юриста) для представництва інтересів у суді.

Право на такі послуги мають:

Приклади допомоги

400 тисяч гривень компенсації моральної шкоди стягнули з винуватця ДТП

У 2019 році донька Ольги загинула в ДТП. Тоді відкрили кримінальне провадження, в якому жінка отримала статус потерпілої.

Суд визнав водія автомобіля винним у вчиненні злочину, адже він керував автомобілем напідпитку. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Однак водій визнав провину, покаявся та пообіцяв виплатити 500 тисяч гривень моральної шкоди поступово до 2025 року.

Суд врахував це та замість реального строку призначив іспитовий термін. Водій сплатив лише понад 58 тисяч гривень до вироку суду, а потім зник.

Ольга звернулась до системи БПД. Вона має низький дохід держава гарантує їй безоплатне представництво інтересів у суді. Справу доручили адвокатці Анастасії Фунтасовій, яка співпрацює з системою БПД.

Адвокатка вивчила обставини справи та підготувала позовну заяву до суду, в якій просила стягнути з водія автівки недоплачену моральну шкоду у сумі 441 620 грн.

Суд позов задовольнив частково – зобов’язав стягнути з винуватця аварії 400 000 гривень моральної шкоди на користь Ольги. А також судовий збір в розмірі 6000 грн на користь держави.

10 тисяч гривень компенсації моральної шкоди стягнули з кривдника

Василя Івановича побив односелець Володя за сварку з Володиним знайомим.

Василь Іванович отримав легкі тілесні ушкодження. І не збирався залишати це все просто так та звернувся до поліції. Там відкрили кримінальну справу за завдання умисного легкого тілесносного ушкодження (ч.1 ст.125 КК України). Таким чином Василь Іванович отримав статус потерпілого в кримінальному провадженні.

Потім він звернувся до системи БПД. Оскільки Василь Іванович має низький дохід, держава гарантує йому безоплатне представництво інтересів у суді. Справу доручили адвокату Роману Бахіру, який співпрацює з системою БПД.

Адвокат вивчив обставини справи та підготував позовну заяву до суду, в якій просив стягнути з кривдника моральну компенсацію в розмірі 10 тисяч гривень.

Суд розглянув справу та задовольнив позов Василя Івановича. Тепер Володя має сплатити 10 тисяч гривень компенсації моральної шкоди.

Як отримати таку допомогу:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/