Пенсіонери, які перебувають у Польщі, можуть отримувати пенсію через міжнародний грошовий переказ

Зако но давча база

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2023 № 842 затверджено “Порядок реалізації експериментального проекту щодо виплати міжнародним поштовим переказом акціонерного товариства “Укрпошта” пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України”. Наразі ця послуга реалізована для громадян України, які тимчасово перебувають у Польщі ‒ пілотний проєкт.

Що змінилось?

Ця новація спрощує отримання пенсії й інших видів грошової допомоги для тих пенсіонерів, які не мали в Україні поточного рахунку в уповноважених банках.

Одержувачі пенсії та грошової допомоги, які тимчасово перебувають за межами України у зв’язку з військовою агресією російської федерації, у період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування можуть надіслати до АТ “Укрпошта” відповідну заяву в паперовій або електронній формі. Перерахунок суми коштів буде здійснено в іноземній валюті країни перебування, тобто в польських злотих. Для отримання переказу одержувач повинен пред’явити документ, що посвідчує особу.

Важливо!

Послуга для громадян України безкоштовна.

Наталія Копач, начальник управління з питань виплат головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області