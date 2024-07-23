«Бабусю, do you speak English?». В Україні запустили безкоштовні онлайн-курси англійської для людей літнього віку

Мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр запустила новий набір на онлайн-курс англійської мови для людей літнього віку. Студенти віком від 60 років зможуть опанувати мову «з нуля» завдяки спеціально розробленій програмі навчання. Участь безоплатна.

Усі заняття проходитимуть на базі онлайн-платформи освітньої мережі. За словами директорки Гончаренко центру Online Вікторії Захарової, люди літнього віку й до цього відвідували онлайн-курси іноземних мов, однак їм не завжди вдавалося «встигати» за молодшими «однокурсниками».

«У літньому віці люди потребують дещо іншого, спрощеного та більш повільного, темпу навчання. А тому вивчати іноземну мову за однією онлайн-партою з «онуками» для них доволі складно. Ми помітили це під час роботи і вирішили запустити окремий напрям, розробивши нову програму. Вона не менше ефективна, але точно більш комфортна для літніх людей», — ділиться керівниця центру.

У межах курсу студенти почнуть опанування мови з фундаменту — базового рівня, що включає найпростіші слова, конструкції та теми. Це дозволить майбутнім випускникам курсу відповідати на найбільш поширені запитання англійською, розповідати про себе та ставити зустрічні питання.

«Окрім базового рівня, вивчати англійську на наших курсах можна і маючи певні знання англійської. Наші студенти матимуть змогу прокачати та закріпити «базу», а згодом перейти до наступного етапу», — додає Вікторія Захарова.

Організатори також зазначили, що курс англійської для людей літнього віку передбачає багато розмовної практики. Це дозволить учасникам навчання позбутися страху комунікації з носіями мови та прискорить освітній процес.

Долучитися до онлайн-курсу можуть українці та українки віком від 60 років з будь-яких куточків України та світу. Для реєстрації на навчання достатньо заповнити коротку гугл-форму за цим посиланням. Записатися можна у одну з трьох груп, залежно від рівня володіння мовою — у групу Beginner (рre-A1), Elementary (А1), чи Pre-Intermediate (А2).

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього. Важлива складова проєкту – платформа Гончаренко Центр. Online, що пропонує безкоштовні уроки англійської для всіх охочих.