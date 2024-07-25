№30 (1599)

Номер тижневика «УЦ» від 25липня 2024 року
«Головне, що живий і повернувся»
Бентежне оновлення персональних даних
Олімпіада в Парижі: напередодні старту
Броніслав Куманський і його сродна праця
Проза війни, або На випадок моєї загибелі…
Номер тижневика «УЦ» від 25липня 2024 року
«Головне, що живий і повернувся»
Бентежне оновлення персональних даних
Олімпіада в Парижі: напередодні старту
Броніслав Куманський і його сродна праця
Проза війни, або На випадок моєї загибелі…
«Бабусю, do you speak English?». В Україні запустили безкоштовні онлайн-курси англійської...