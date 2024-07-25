№30 (1599)

By
Андрій Флоренко
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11:20
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Номер тижневика «УЦ» від 25липня 2024 року

Страх втратили?

Блекаут, спека, фронт

Як відрізнити фронтовика

А могли б знову до клопів…

«Головне, що живий і повернувся»

«Олді, знаєте, працюють»

«Відчувалося, що він поруч»

Грати, читати, чисто говорити

Бентежне оновлення персональних даних

Олімпіада в Парижі: напередодні старту

На лікування «Охматдиту»

Броніслав Куманський і його сродна праця

Свідки злочину

«Спасибі, музико, тобі»

Обдурити ТЦК

Проза війни, або На випадок моєї загибелі…

 

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