Пільга на електроопалення ‒ по-новому

Наприкінці липня 2024 року відбулися зміни у призначенні пільг на електроопалення ‒ змінено підставу (зменшено кількість актів обстеження), відповідно до якої призначалася пільга.

Тож, з 24.07.2024 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2024 № 835 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання житлових субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послугˮ громадянам, яким в установленому порядку здійснено відключення від централізованого опалення (теплопостачання) і які для обігріву приміщень використовують побутові електроприлади, розрахунок розміру пільги в опалювальний сезон буде здійснюватись лише на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства / фактичного місця проживання особи, складеного посадовою особою виконавчого органу за формою, яка затверджується Мінсоцполітики, та переданого до Пенсійного фонду України.

Як було раніше? Розрахунок розміру пільги в опалювальний сезон здійснювався на підставі 3 актів: акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства / фактичного місця проживання особи та акта обстеження стану зовнішньо- і внутрішньобудинкових електромереж щодо їх відповідності вимогам нормативно-правових актів, що проведені організаціями, які здійснюють обслуговування таких мереж.

Антоніна Торшина, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області