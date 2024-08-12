Будь, як Мадонна Літта

Цей твір Леонардо да Вінчі, який називають «Мадонна з немовлям», має свою історію. Не будемо в неї заглиблюватися. Мова про те, хто тут зображений, який відбувається процес. А все просто й природно: мати годує немовля. На картині не пляшечка з сумішшю, а материнські груди.

Такий пафосний початок використаний для того, щоб вчергове звернути увагу жінок на переваги грудного вигодовування немовлят. Традиційно в питаннях дитячого здоров’я нам допомагає розібратися заступниця медичного директора з охорони дитинства та материнства КНП ЦПМСД №1 міста Кропивницького Тетяна Діхтяренко. А педіатри грають провідну роль у популяризації грудного вигодовування.

ВООЗ рекомендує розпочати грудне вигодовування в перші години життя немовляти. Упродовж перших шести місяців дитина має перебувати виключно на грудному вигодовуванні. Бажано, щоб мати продовжувала його й далі (до 2 років і більше), поступово вводячи до раціону харчування відповідний та доброякісний прикорм.

Грудне молоко – це ідеальна їжа для немовляти. Воно безпечне та містить необхідні антитіла, що сприяють захисту дитини від хвороб. Спеціалісти кажуть, що діти, які знаходяться на грудному вигодовуванні, фізично і розумово більш розвинені. Грудне молоко має заспокійливу дію, діти, які ростуть на грудному вигодовуванні, менше плачуть, мають кращий зір. Часто можна почути, що молоко зникло, тому дитину перевели на штучне вигодовування. Так, буває, але цьому можна запобігти. Тетяна Сергіївна радить родині допомагати мамі, щоб вона могла відпочити, щоб її психоемоційний стан був задовільний, щоб вона відчувала турботу та любов близьких людей. А ще мама повинна гарно харчуватися. Є певні обмеження (смажене, гостре, копчене), але це тимчасово, і можна витримати заради дитини.

– На жаль, зараз немає в нас допологових патронажів, – каже Тетяна Діхтяренко. – Раніше педіатричні медичні сестри в кінці вагітності жінки проводили вагітні патронажі. Вони радили, що треба закупити для дитинки, розказували про підготовку молочних залоз для годування і про переваги грудного вигодовування. Тепер педіатри у всьому світі проводять кампанії з популяризації грудного вигодовування.

Грудне вигодовування – це в першу чергу запорука здоров’я дитини. Молоко матері – це якісне та безпечне харчування дитини. Це збалансована їжа по основних харчових інгредієнтах. А ще до складу молока входить багато біологічно активних речовин: гормони, ферменти, вітаміни, мікроелементи та імуноглобуліни. Жодна, навіть найдорожча, суміш не замінить материнське молоко. Новонароджені, які отримують грудне вигодовування за потребою, зазвичай не потребують додаткової їжі чи рідини. Так, навіть воду їм не треба давати.

Грудне вигодовування – це користь і для мами. По-перше, зменшується ризик захворювання на онкопатології. По-друге, це попередження серцево-судинних захворювань та цукрового діабету. Доведено, що це попереджає і післяпологову депресію. А ще при годуванні грудьми мами швидше повертаються до нормальної ваги.

Отже, переваги очевидні. Якщо у вашій родині або в оточенні є вагітні, налаштуйте їх на те, що для їхньої дитини грудне вигодовування – це єдиний правильний спосіб харчування. Це природно, а ще красиво. Не дарма митці стільки уваги приділяють Мадонні.