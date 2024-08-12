Приймають пологи без державного фінансування

Національна служба здоров’я України дослідила, як медзаклади Кіровоградщини користуються Програмою медичних гарантій. Результатами моніторингу поділилася з кропивницькими ЗМІ голова НСЗУ Наталія Гусак.

За її словами, такі моніторинги дають Національній службі здоров’я змогу контролювати дотримання лікарнями укладених з нею договорів, виявляти маніпуляції у веденні електронних медичних записів, запобігати нецільовому використанню коштів.

Моніторингом виявлено високий рівень застосування тромболітичної терапії більшістю медзакладів Кіровоградщини. Йдеться про лікування інсультів: тромболітичні препарати попереджають ураження головного мозку та полегшують відновлення хворого. У першому півріччі нинішнього року в області найкращі показники з тромболітичної терапії мали Кіровоградська обласна лікарня, Кропивницька міська лікарня швидкої медичної допомоги, Гайворонська центральна міська лікарня, Добровеличківська лікарня. Найгірше із цим у Світловодській центральній районній лікарні: лише у трьох із 152 випадків ішемічного інсульту застосовувалися тромболітики.

Також моніторинг показав, що у шістьох лікарнях області у першому півріччі приймали пологи, не маючи відповідних пакетів від НСЗУ. Це, зокрема, Новоукраїнська міська лікарня (69 пологів), Маловисківська лікарня (44 пологи), Гайворонська центральна міська лікарня (34 пологи), Благовіщенська лікарня (9 пологів), Бобринецька лікарня (2 пологів), Олександрівська лікарня (1 пологи).

Чому ж лікарні не уклали договорів із НСЗУ, які дозволили б отримувати від держави кошти на приймання пологів? І чи дуже складно отримати від НСЗУ такий пакет медпослуг? Із цими запитаннями «УЦ» звернулася до незалежного експерта – колишнього головного лікаря однієї з лікарень Кіровоградщини.

– Найімовірніше, адміністрації цих лікарень зверталися в НСЗУ по пакети, які передбачають державне фінансування пологів, але не отримали їх, – розповів екс-керівник медзакладу. – А якщо не зверталися, тоді не розумію цих головних лікарів. З чого платити зарплату персоналу пологового відділення, не маючи відповідного пакета? Видатки на утримання такого відділення – чималі. Це відсотків з тридцять, а то й сорок від загальної зарплати персоналу лікарні. Утримувати пологове відділення – дуже дорого. Особливо, якщо пологів – менше десяти в місяць. Наскільки пам’ятаю, є нормативний акт, згідно з яким таке пологове відділення підлягає закриттю, оскільки лікарі втрачають кваліфікацію. Лише лікарів у пологовому відділенні має бути не менше десяти, у тому числі – неонатолог. А ще – медсестри, санітарки. Персонал має чергувати цілодобово. Неонатологи у лікарнях області – рідкість. Можливо, через відсутність їх у штаті лікарням і не дали пакетів. НСЗУ висуває до лікарень все суворіші вимоги. Прямо скажу, у НСЗУ не вистачає грошей. Тому намагаються зменшити фінансування лікарень. У тому, що лікарні приймають пологи, не маючи пакетів від НСЗУ, немає ніякого порушення. Але, повторюю, незрозуміло, як вони при цьому виживають.

Сподіваємося, у тих лікарнях пологи приймають так само безплатно, як і в закладах з пакетами. Але в звіті НСЗУ про це не йдеться – не її компетенція.