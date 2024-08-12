Як навчитися рятувати людей з-під завалів та надавати першу допомогу при вибухах?

У Кропивницькому проведуть тренінг-практикум з надання першої домедичної допомоги від сертифікованої тренерки Олени Кочнєвої. Це спільний захід із Радою учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих та волонтерів «Патріот». Участь безоплатна.

За словами організаторів, в умовах повномасштабної війни вміння надавати домедичну допомогу здатне врятувати безліч людських життів.

«В часи війни вміння надавати першу медичну допомогу стає надзвичайно важливим і може врятувати не тільки ваше, а безліч інших людських життів. Аби допомогти кропивничанам зрозуміти основні правила надання першої допомоги, ми організовуємо безоплатний тренінг. Разом із тренеркою Оленою Кочнєвою ви засвоїте правила першої допомоги, напрацюєте відповідні навички і навчитеся діяти самостійно у критичних ситуаціях, допомагати дорослим та дітям. Чекатимемо на всіх», — зазначають організатори.

Захід відбудеться у партнерстві з Радою учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих та волонтерів «Патріот». Тренерка курсу — Олена Кочнєва — допоможе містянам засвоїти правила домедичної допомоги, напрацювати відповідні навички та навчитися діяти самостійно в критичних ситуаціях.

«У зоні конфлікту, яка зараз поширюється на всю країну, може бути багато травматичних ситуацій, таких як поранення від вогнепальної зброї, вибухів, обвалів тощо.Вміння надавати першу медичну допомогу дозволить вам ефективно реагувати на такі ситуації та зменшує ризик смертності — і дорослих, і дітей», — додають в Гончаренко центрі.

Захід відбудеться 14 серпня о 14:00 у Гончаренко центрі Кропивницький за адресою вул.Велика Перспективна, 4а. Тривалість тренінгу-практикуму — чотири години. Для участі достатньо зареєструватися за цим посиланням.

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього.